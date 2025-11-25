“Vino el Cine” presenta su grilla de clásicos para despedir noviembre y celebrar diciembre entre viñedos

“Vino el Cine”, el tradicional ciclo que fusiona el séptimo arte con el encanto del vino mendocino, avanza con fuerza en su 14ª edición, reafirmando su lugar como una de las experiencias culturales más esperadas del año.

Con funciones a bodega llena y un público que celebra la magia del cine bajo las estrellas, el encuentro se prepara para un cierre de noviembre inolvidable y un diciembre colmado de títulos imperdibles. Todo, en apoyo al Banco de Alimentos de Mendoza, reforzando así su compromiso solidario.

Con casi 40 proyecciones programadas hasta marzo de 2026, esta edición continúa cautivando a mendocinos y turistas gracias a su exquisita combinación de cine, vino, gastronomía y paisajes de ensueño. Cada función comienza a las 20 horas, acompañada de degustaciones, visitas guiadas, música en vivo y el marco inigualable del atardecer sobre los viñedos.

Grilla destacada con los 18 clásicos de fin de año

Este año, el cierre de temporada llega con una programación que combina clásicos modernos y películas emblemáticas, creando noches mágicas en escenarios que recorren bodegas, fincas y olivícolas de toda la provincia. A la belleza natural de cada locación se suma el valor social del proyecto: cada entrada colabora con el Banco de Alimentos de Mendoza, convirtiendo cada función en una experiencia que trasciende lo cultural para dejar una huella solidaria.“Vino el Cine” continúa así consolidándose como uno de los encuentros más esperados del verano mendocino.