Toda la fuerza de Erasure llega al escenario del Teatro Plaza

“Star” Erasure Experience arriba a nuestra provincia con un vibrante recorrido por los mejores éxitos del dúo británico creado en los 80. Será el viernes 27 de junio a las 21, en el Teatro Plaza.

El dúo, conformado por Richard Lerin y Leo Franco, es de zona sur de Buenos Aires y se formó en 2013 para recrear uno de los mejores homenajes a la banda británica que nos supo cautivar con su ritmo electropop.

“Star” Erasure Experience llegará a nuestra provincia para hacer un recorrido por grandes éxitos como Oh L´Amour, A Little Respect, Always y Sometimes. ”Además de los grandes clásicos, vamos a mostrar joyitas de su historial”, dicen Richard y Leo.

“El show nos va a remontar a la mejor época del dance pop ochentoso, para acercarnos a la pista de baile con cada hit de Erasure”, agregan. Una experiencia ideal para los nostálgicos y amantes de la música, será el 27 de junio a las 21, en el Teatro Plaza.

Las entradas ya están a la venta en Entradaweb o en la boletería del teatro (Colón 27, Godoy Cruz) de lunes a viernes de 9 a 15. Producción general: El Buey Producciones.

Uno de los grupos más populares en la historia de la música pop Erasure, el icónico dúo británico de synth-pop formado en 1985, nació de la mano de Vince Clarke (compositor y tecladista) y Andy Bell (vocalista). Desde sus inicios se distinguió por su sonido, caracterizado por sintetizadores melódicos y la voz de Bell, una de las marcas registradas del dúo.

El fanatismo de los integrantes de Star por la dupla fue lo que llevó al tecladista Richard Lerin a explorar con sintetizadores, samplers y software para realizar música. Más tarde, se sumó el vocalista Leo Franco.

“Para nosotros, Erasure significa la mejor combinación con la genialidad de la inventiva de Vince Clarke y la inigualable voz de Andy Bell. Su música es hermosa e insuperable”, afirma Richard Lerin.

En la actualidad, el proyecto de Star ya llegó a Uruguay y Perú, y sus integrantes piensan llevarlo a otros países este año.