Grupo ECIPSA fue rankeada por el Financial Times como la desarrollista de mayor crecimiento de América

La empresa argentina presidida por Jaime Garbarsky reafirma su liderazgo regional al integrar por tercer año consecutivo el ranking The Americas’ Fastest-Growing Companies 2026, mientras avanza con nuevas entregas y desarrollos en la provincia.

Grupo ECIPSA, la desarrollista residencial más importante de Argentina, fue nuevamente distinguida por el prestigioso diario británico Financial Times en su ranking anual The Americas’ Fastest-Growing Companies 2026.

El listado, elaborado junto a la consultora internacional Statista, identifica a las 300 compañías del continente americano, desde Canadá hasta Argentina, con mayor crecimiento anual compuesto de ingresos (CAGR) entre 2021 y 2024.

En esta edición, ECIPSA alcanzó el puesto #4 a nivel general, consolidándose además como la empresa de Real Estate de mayor crecimiento de América, un diferencial clave que refuerza su posicionamiento como líder del sector a nivel regional. Asimismo, se ubicó en el puesto #1 entre las compañías argentinas, encabezando el ranking a nivel país.

La inclusión en la edición 2026 no es un hecho aislado, sino que reafirma una trayectoria de crecimiento constante. En 2025, la compañía ya se había posicionado en el top 3 del sector a nivel continental, mientras que en 2024 había logrado escalar 165 posiciones en el ranking general, consolidándose como una de las desarrollistas de mayor expansión en América.

«Estar presentes nuevamente en el ranking del Financial Times valida nuestra capacidad de adaptación a contextos desafiantes y la solidez de nuestra estrategia de expansión global», destacó Jaime Garbarsky, presidente de la empresa.

Plan de expansión regional, nuevas entregas y proyectos en marcha

En línea con su estrategia de crecimiento, ECIPSA proyecta un 2026 enfocado en la consolidación de sus operaciones regionales. Luego de cerrar 2025 con más de 500 unidades entregadas y 20 proyectos en marcha, la compañía continúa fortaleciendo su presencia en mercados clave como Argentina, Brasil y Paraguay, al tiempo que avanza en nuevas oportunidades en Israel y Panamá exportando su modelo de negocios centrado en la innovación en Real Estate.

En Argentina, la compañía continúa expandiendo su marca Natania a nivel federal, con avances concretos en distintas plazas del país. En Mendoza, una de sus plazas estratégicas donde cuenta con 13 emprendimientos, recientemente entregó más de 150 lotes en Guaymallén, correspondientes a los barrios El Equipo de Natania 67 y La Amistad de Natania 44, y avanza con nuevos desarrollos residenciales en distintas zonas del Gran Mendoza, como Maipú y Godoy Cruz, donde mantiene obras en ejecución y proyectos en marcha, acompañando de esta manera el crecimiento sostenido de la demanda habitacional en la provincia.

Por otra parte, Brasil se posiciona como uno de los principales motores de expansión. En el mercado inmobiliario más grande de la región, ECIPSA avanza a través de su marca WoOoW!® con una estrategia enfocada en desarrollos en el segmento premium y en la implementación de propuestas diferenciales a partir de su licencia exclusiva para desarrollar proyectos con tecnología Crystal Lagoons®, tanto para Brasil como para Israel.

En Paraguay, la firma ya concretó la entrega de su primer desarrollo en Asunción y avanza con nuevos proyectos residenciales.

Con más de 14.600 unidades entregadas y más de 110 proyectos desarrollados, ECIPSA continúa liderando el segmento residencial, promoviendo el acceso a la vivienda y consolidando un modelo de negocio basado en la innovación y la escala regional.

El ranking The Americas’ Fastest-Growing Companies del Financial Times es una de las mediciones más exigentes del mundo corporativo. Para su elaboración se analizan miles de empresas del continente, destacando únicamente a aquellas que logran un crecimiento sostenido, escalable y consistente en sus ingresos en un contexto económico global desafiante.

Ranking completo en este Link.