Nix Valores: 15 años de decisiones financieras inteligentes

La firma de capitales mendocinos celebró su expertise en intermediación bursátil conectando a inversores y empresas del país con oportunidades rentables en el mercado de capitales. Inauguró la muestra “Raíces mendocinas, mirada al futuro” con obras de su propia pinacoteca.

Mendoza, 16 de abril de 2026. Nix Valores, la ALyC Integral (Agente de Liquidación y Compensación) nacida en Mendoza en 2011 celebró 15 años de trayectoria en intermediación bursátil junto a inversores y empresas e inauguró una muestra en su propia galería de arte con obras de destacados artistas mendocinos.

La compañía asesora a empresas en financiamiento y a particulares que buscan invertir en el mercado de capitales. Es la única empresa en Cuyo categorizada como ALyC Integral por la Comisión Nacional de Valores, así como Agente Colocador y Distribuidor Integral de Fondos Comunes de Inversión.

NIX Valores conecta a inversores y empresas con oportunidades rentables. Su casa central se encuentra en Mendoza donde funcionan las áreas de back office, administración, contabilidad y compliance, así como parte del sector comercial y operaciones. Tiene, además, presencia nacional en Capital Federal, Pilar y Córdoba.

La empresa trabaja con un concepto boutique: brinda atención personalizada, apunta a pequeñas y medianas empresas y también a personas que buscan invertir en acciones, bonos, obligaciones negociables, CEDEARs, y letras, entre otros instrumentos financieros. Ser Agentes de Liquidación y Compensación Integral le permite operar de forma directa con todos los mercados argentinos: Bolsas y Mercados de Argentina (BYMA), A3 (MAE/MatbaRofex) y MAV (Mercado Argentino de Valores). Posee un amplio ecosistema de productos para ofertar tanto a clientes y como a agentes de negociación registrados con la con la misma celeridad para toda Argentina, precios transaccionales competitivos y absolutamente transparentes.

“El objetivo desde un inicio fue acercarnos al empresario medio mendocino para que participara de las oportunidades que ofrece el mercado de capitales. A diferencia del mercado financiero, el de capitales tiene ventajas de financiamiento mucho más adaptables a las necesidades de cada empresa y además, la posibilidad de invertir los excedentes transitorios tanto de las compañías como de sus accionistas o personal jerárquico”, afirmó José Llambí, presidente de Nix Valores. “La idea al comienzo fue tratar de educar al empresario argentino que tiene la particularidad, como así también la media de la población, de no tener educación financiera. Comenzamos haciendo desayunos de trabajo en los que explicábamos las ventajas del financiamiento en el mercado de capitales comparado con las ventajas del financiamiento tradicional bancario. Hoy somos un ejemplo a nivel nacional”, remarcó.

En estos 15 años Nix Valores creció y pasó de ser una “casa de bolsa”, como se llamaba a este tipo de empresas en un principio, a una ALyC integral, la categoría más alta que existe en el sistema normativo argentino por su nivel patrimonial y de liquidez. Actualmente ofrece asesoramiento financiero, armado y seguimiento de carteras de inversión, optimización de ahorros, acceso a diferentes instrumentos del mercado de capitales, gestión del cash Management, financiamiento, coberturas frente al tipo de cambio y precio de commodities.

“La empresa, que se caracteriza por brindar un servicio moderno tecnología de punta y profesionales entrenados para la toma de decisiones, tiene en su haber la cantidad de 2800 clientes, una cifra muy respetable, considerando que nunca nos hemos enfocado en el mercado retail sino en las empresas medianas”, manifestó Llambí. Y agregó: “creemos que propendemos al desarrollo de la provincia y Cuyo como así también de otros lugares con posicionamiento muy efectivo donde operamos con sucursales propias”.

La meta es apostar a un crecimiento sostenido manteniendo la credibilidad y reforzando la confianza del inversor y empresario en el criterio de gestión de la empresa. En Nix Valores las operaciones son transparentes y los precios de mercado se reflejan en pantallas que trabajan on line donde cada cliente puede comparar sus costos transaccionales con otros competidores; esto permite al mercado un alto nivel de equilibrio informativo y una seguridad operativa fundamental.

Como parte de las acciones aniversario, Nix Valores suma una nueva edición del Foro Nix, un espacio para obtener información y conocer el análisis de expertos. El 22 de abril a las 17 horas, el economista Daniel Artana compartirá sus perspectivas en la conferencia “El shock del petróleo y su impacto en la economía argentina”. Para seguir la transmisión en vivo solicitamos contactarse con Nix Valores a info@nixvalores.com a fin de reservar lugar con antelación.

Arte mendocino de la colección privada de la familia Llambi

Nix Valores posee en sus oficinas céntricas una galería de arte de alta categoría. En ella, se inauguró la muestra “Raíces mendocinas, mirada al futuro”, que cuenta con más de 20 obras propiedad de José Llambí y su esposa, Andrea Olivera.

Pinturas y esculturas con el sello de grandes maestros del arte como Antonio Sarelli; Carlos Alonso, Roberto Rosas, Viviana Herrera, Lucía Arra, Florencia Aise, Andrea Bécares, Guillermo Rigattieri, Horacio Chiavazza, Enrique Testasseca, Verónica Valenti y Diana Córdoba forman parte de una asombrosa exposición.

“Comenzamos a comprar cuadros en la década del 90, especialmente de artistas mendocinos. Tuvimos el honor de visitar el atelier del maestro Antonio Sarelli a quien le compramos una obra que forma parte de una cosmogonía de 10 o 12 cuadros en tonos azules, realmente de una belleza increíble. Luego adquirimos obras de Alonso, Chiavazza, Rosas, Rigattieri y Valenti, entre otros.

El gestor cultural Daniel Rueda fue el curador invitado para presentar un recorte de la colección Nix y la diseñadora Alicia Gabrielli, la coordinadora de la muestra.

Expresa sobre esta muestra Daniel Rueda: “En esta exposición se propone un recorte afirmado en la convivencia: las obras no coinciden en una línea temática; sí sostienen su diferencia pues cada una posee un valor intrínseco. Precisamente ahí es donde pasa algo. El arte no decora: interrumpe y desplaza la mirada. No hay recorrido previo; lo diverso es el criterio. Atento coleccionar es intuir y asumir incertidumbre, por ello el compartir es la propuesta”.

La familia Llambí ha profundizado su interés en destacadas obras de arte local. Habilitar en forma permanente y abierta al público la galería de arte Nix es una idea de Andrea Olivera y constituye una forma de promover y apoyar el arte mendocino. “Desde el directorio de Nix Valores evaluamos proponer un certamen que invite a artistas jóvenes que quieran expresar sus capacidades y apoyarlos para que sigan la senda de estos grandes maestros que tiene la provincia de Mendoza como Fader y Alonso, entre otros, algunos de ellos reconocidos a nivel internacional”.