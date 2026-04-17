Turismo de reuniones en Mendoza: Ciudad, Maipú y Mendoza Bureau sellan una alianza estratégica para atraer visitantes

El sector público y privado, se unen para generar impacto económico, profesionalizar el sector, incorporar innovación y atraer más congresos, ferias y encuentros de alcance nacional e internacional.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, el Municipio de Maipú y los integrantes del sector privado nucleados en el Mendoza Bureau, avanzaron en una agenda común de cooperación para fortalecer el turismo de reuniones y consolidar a Mendoza como un destino estratégico para la realización de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y eventos de incentivo, nacionales e internacionales.

El intendente de la Ciudad de Mendoza Ulpiano Suarez, el intendente de Maipú, Matias Stevanato, el presidente de la Cámara de Turismo de Maipú, Leonardo García, y Mendoza Bureau, representada por su presidente Miguel Osimani, firmaron un convenio marco de colaboración institucional, este jueves 16 de abril, en uno de los salones del hotel Hilton Mendoza.

El objetivo en común es promover, fortalecer y posicionar a Mendoza como sede de reuniones y congresos científicos, académicos, asociativos, corporativos y de incentivo.

El acuerdo parte del reconocimiento de que el turismo de reuniones es uno de los segmentos de mayor valor agregado dentro de la actividad turística, por su capacidad de generar impacto económico directo, fomentar el empleo, desestacionalizar la demanda, fortalecer la marca destino y proyectar a Mendoza en el plano nacional e internacional.

Durante dos años, Ciudad, Maipú y el sector privado, trabajarán para consolidar una estrategia conjunta de promoción del destino. Pretenden potenciar la captación de congresos y convenciones, fortalecer la cadena de valor a partir de la articulación entre actores públicos y privados, promover el desarrollo sostenible y fomentar la innovación, mediante la incorporación de tecnologías aplicadas a la organización de eventos y programas científicos.

Las instituciones involucradas comparten la visión de posicionar al destino Mendoza como un referente en turismo de reuniones. El desafío es generar experiencias de alto valor, sostenibles e innovadoras, que contribuyan al desarrollo integral de la comunidad local y empresarial.

El presidente de Mendoza Bureau, Miguel Osimani, agradeció el apoyo de los municipios y cámaras turísticas y destacó: “El compromiso y la voluntad para trabajar en conjunto y articular acciones que permitan reactivar el turismo de reuniones y elevar el posicionamiento del destino Mendoza”.

El intendente Stevanato (PJ), afirmó: “Estoy orgulloso de los prestadores turísticos de Maipú que han sabido adaptarse a las adversidades para poder prestar los mejores servicios bajando los costos al máximo, transformando la realidad y potenciando al turismo de Mendoza”. Y subrayó: “El turismo es una gran industria sin chimeneas y gran generador de empleo.

El intendente Suárez (UCR) manifestó su compromiso de trabajar en conjunto, y más allá de la pertenencia partidaria, “encontramos una agenda común, compartida, que es lo que necesita Mendoza”. El jefe comunal elogió a Mendoza Bureau, como una “organización modelo” que vienen trabajando hace mucho tiempo, y afirmó que con “el gobierno de Mendoza, Maipú, y, seguramente, muchos municipios más, vamos a potenciar el turismo de reuniones, que genera mucho empleo”.

Como representante de la Cámara de Turismo de Maipú, Leonardo García, destacó la capacidad hotelera y servicios turísticos de nivel, como enogastronomía actividades recreativas outdoor, que tiene Mendoza, “para responder a la demanda importante de visitantes que genera un congreso u otros eventos masivos”.

Plan de acción

Dentro del acuerdo de cooperación, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Municipalidad de Maipú, se comprometen a brindar apoyo institucional a las acciones de promoción del destino, facilitar la articulación con áreas municipales y organismos públicos, colaborar en la mejora de la infraestructura y los servicios vinculados al turismo de reuniones, e impulsar políticas públicas que favorezcan el crecimiento del sector.

También evaluará la posibilidad de aportar recursos humanos y apoyos logísticos, técnicos o económicos de acuerdo con cada proyecto específico.

Mendoza Bureau tendrá a su cargo el liderazgo de las acciones de captación de eventos, la coordinación con el sector privado para fortalecer la oferta de servicios destinada a congresos, convenciones y encuentros profesionales, el aporte de conocimiento técnico especializado, la elaboración de información estadística e informes de impacto, y la realización de capacitaciones vinculadas al turismo de reuniones, la calidad y la sostenibilidad en eventos.

Entre las principales acciones conjuntas previstas están: el diseño y ejecución de estrategias de promoción del destino, la participación compartida en ferias, workshops y misiones comerciales, la elaboración de material promocional y técnico, el desarrollo de programas de capacitación y profesionalización, y la implementación de herramientas tecnológicas aplicadas al turismo de reuniones.

Además, las partes acordaron planificar, organizar y participar de toda actividad o acontecimiento que contribuya a la promoción y al desarrollo local, nacional e internacional de la comercialización de productos turísticos del destino, con indicadores de desempeño que permitan evaluar el impacto y la efectividad de las acciones emprendidas.

El acuerdo también establece la posibilidad de celebrar futuros convenios específicos, actas complementarias o planes de trabajo para la ejecución de acciones concretas, definiendo en cada caso objetivos, responsabilidades, plazos y recursos necesarios.

Con esta alianza, la Ciudad de Mendoza, Maipú y Mendoza Bureau reafirman la importancia de la articulación público-privada como herramienta clave para impulsar un modelo de desarrollo turístico sostenible, competitivo e innovador, capaz de atraer nuevas oportunidades, promover la transferencia de conocimiento y consolidar a Mendoza como una plaza de referencia para el turismo de reuniones.