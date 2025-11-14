Serrat & Sabina: el homenaje a la gran dupla llenará de poesía el Teatro Mendoza

A pedido del público vuelve el increíble homenaje a este icónico dúo, de la mano de Sienvolando Banda. Será el viernes 21 de noviembre, a las 21.

“Sueños de amor y libertad” es un show único que rinde tributo a dos grandes: Joan Manuel Serrat & Joaquín Sabina. Una noche mágica para compartir junto al público un puñado de emociones, en un viaje imaginario que nos llevará a cada rincón de nuestros corazones.

Con la admiración y el respeto que nos provocan estos dos grandes de la música española contemporánea, nos embarcaremos en una velada colmada de recuerdos e imágenes imborrables junto a la reconocida banda Sienvolando, integrada por Pablo Riquero (voz y guitarras), Paito Figueroa (pianos, teclados, guitarras y coros), Marcelo Sánchez (bajo eléctrico), Andrea Simón (relatos y cante) y Pablo Quiroga (batería y percusión).

La cita es el viernes 21 de noviembre, a las 21, en el Teatro Mendoza. Producción general: El Buey Producciones. Entradas en venta en Entradaweb.

Es importante destacar que este show fue reprogramado, por lo cual tienen validez los tickets adquiridos para la fecha original del 17 de octubre, con el mismo precio y ubicación.