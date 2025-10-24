Se realizará la XXII edición de las Jornadas Pymes

El 30 de octubre bajo el lema “Empresas en evolución: liderar, decidir y crecer en tiempos de transformación”, el encuentro reunirá a referentes y empresarios de toda Latinoamérica en un espacio de reflexión, capacitación y networking para afrontar los desafíos actuales del mundo empresarial.

La actividad será libre y gratuita, con modalidad presencial para Buenos Aires y online para toda la región.inscripciones https://jornadaspymes.com/#formulario

El próximo 30 de octubre se llevará a cabo la vigesimosegunda edición de las Jornadas Pymes, organizadas Zendera, y auspiciadas por ICBC Argentina y SanCor Salud, evento que será transmitido en vivo vía streaming.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Durante una jornada de conferencias y paneles, destacados especialistas ofrecerán herramientas para potenciar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, abordando temas clave como liderazgo, inteligencia artificial, toma de decisiones estratégicas y la evolución de las empresas familiares.

Los principales conferencistas serán:

Melina Jajamovich, consultora y autora, con la charla “Liderar con claridad”.

Daniel Stilerman, especialista en innovación y tecnología, quien presentará “Inteligencia Artificial: más estrategia y menos humo”.

Ernesto Weissmann, experto en toma de decisiones, con la conferencia “Decidir para crecer”.

Martín Quirós, referente en management de empresas familiares, que expondrá sobre “Empresa familiar: alternativas, caminos y transiciones para evolucionar”.

El encuentro buscará responder a interrogantes centrales para la gestión Pyme en la región: ¿cómo liderar con claridad en contextos cambiantes?, ¿qué oportunidades reales brinda la inteligencia artificial para las empresas?, ¿cómo tomar decisiones estratégicas que impulsen el crecimiento?, ¿qué desafíos enfrentan las empresas familiares en un mundo de transformación constante?

En sus 21 ediciones anteriores, las Jornadas Pymes reunieron a más de 60.000 empresarios y directivos, consolidándose como un espacio de referencia para la capacitación, la inspiración y la generación de vínculos de negocios.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠La participación es gratuita con inscripción previa en el sitio oficial: www.jornadaspymes.com

Acerca de ICBC Argentina

ICBC es un banco de capitales chinos con presencia en 49 países y regiones y tiene como objetivo ser el banco global y de confianza para sus clientes. ICBC Argentina, como banco universal, brinda soluciones financieras a más de 1 millón de hogares y a más de 40.000 empresas, a través de su banca digital, sucursales, ATMs y Terminales de Autoservicio, en 18 provincias y CABA y sus más de 3500 colaboradores. Es uno de los líderes del mercado en préstamos prendarios, banca electrónica, leasing y comercio exterior. Posee más de 6500 millones de dólares en activos y 4.000 millones de dólares en depósitos. Dentro de las actividades que ICBC Argentina considera estratégicas, están las llevadas a cabo por la Fundación ICBC.

Acerca de Grupo SanCor Salud

Con más de medio siglo de trayectoria, SanCor Salud es uno de los principales grupos empresarios de medicina prepaga de capital nacional. Ocupa el tercer lugar en el podio de su rubro y brinda cobertura a más de 840.000 personas y 6.500 empresas en todo el país, a través de 300 puntos de atención y la red médico-asistencial más grande, integrada por 200.000 prestadores.

Su amplia propuesta contempla desde planes esenciales hasta líneas exclusivas y corporativas, junto a servicios de bienestar complementarios en farmacias, óptica, seguros, turismo y un centro médico propio.

Acerca de Zendera

Zendera es la evolución de Quirós Consultores, una firma especializada en acompañar a empresarios y familias empresarias en procesos de crecimiento, profesionalización y transición generacional. Su enfoque propio parte de diagnósticos concretos para diseñar soluciones claras, posibles y efectivas, alineando intereses familiares y empresariales. Con más de cuatro décadas de trayectoria y un equipo de 30 consultores, ha acompañado a cientos de organizaciones principalmente en Argentina y México así como en el resto de América Latina.