Río Negro invitó a Mendoza a su Primer Foro de Identidad Gastronómica

La provincia patagónica vivió una jornada histórica con el 1º Foro de Identidad Gastronómica Origen y Evolución, un espacio que reunió a productores, cocineros, pymes gastronómicas, emprendedores, universidades, cámaras e instituciones vinculadas al turismo y la cultura, con el objetivo de profundizar la construcción identitaria del territorio a partir de sus alimentos y su diversidad productiva. Por Mendoza participaron Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), y la empresaria Beatriz Barbera.

Las invitadas mendocinas compartieron la experiencia del desarrollo gastronómico provincial como ejemplo de un programa de articulación entre el sector público y el privado.

El fin de semana pasado, en la ciudad de General Roca, la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro realizó el 1º Foro de Identidad Gastronómica de Río Negro 2025 – Origen y Evolución, destinado a fortalecer la identidad gastronómica de esa provincia.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó que “hablar de identidad gastronómica es hablar de producción, de territorio y de la capacidad que tiene Río Negro para transformar lo que hace en oportunidades reales. Nuestra gastronomía nace en la chacra, en el mar, en las bodegas y en las manos de nuestros productores, y se convierte en cultura, trabajo y desarrollo”.

El funcionario agradeció especialmente el aporte de Mendoza, una provincia que ha construido una gobernanza ejemplar en materia gastronómica. “Valoramos profundamente la experiencia que viene desarrollando Mendoza y agradezco a Gabriela Testa por acercar esa mirada que enriquece nuestro propio camino como provincia”, sostuvo.

A su vez, Bettiana Gabilondo, subsecretaria de Promoción y Comercio Interior de Río Negro, señaló que para su provincia fue un honor contar con la presencia de las invitadas mendocinas. “Para todos los que participamos del foro fue muy nutritivo, un aprendizaje inmenso y un desafío también poder estar a la altura de las circunstancias, para continuar este camino que recién comienza en Río Negro y que en Mendoza se inició hace varios años”, afirmó.

Por su parte, Testa subrayó: “La mesa que compartimos con las autoridades de Río Negro fue moderada por Martín Mena, coordinador del Programa GustAr del Gobierno nacional. Al presentar el caso Mendoza, dijo una frase que nos resultó muy halagadora: que cuando se hablaba de turismo gastronómico en la Argentina, hasta hace unos dos años, se citaban los ejemplos de Perú y México y, ahora, la referencia es Mendoza, por su trabajo de planificación y su experiencia de articulación público-privada, así como por acciones como el Plan DIGAM y el Instituto de Investigaciones”.

Gabilondo añadió: “Nos sentimos profundamente hermanados y acompañados en este proceso que, si bien viene desarrollándose desde hace años en cada rincón de la provincia, año tras año va cobrando más cuerpo y más consistencia”.

Dado el recorrido de Mendoza en las distintas ediciones del foro local iniciado en 2019, Gabriela Testa por el Emetur y la empresaria gastronómica Beatriz Barbera —de Francesco Ristorante e integrante de AEHGA, Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza— fueron invitadas a compartir la experiencia mendocina sobre origen e identidad gastronómica.

El panel se tituló “Planes estratégicos de gastronomía regional: la articulación como herramienta para el desarrollo identitario” y estuvo integrado por las mendocinas junto al director ejecutivo de ATUR, Diego Piquín, y el ministro Banacloy.

Barbera aportó una perspectiva histórica sobre los pasos que dio la provincia para desarrollar su gastronomía y consolidar sus productos.

La funcionaria mendocina destacó la importancia de participar en este primer foro rionegrino y compartir la experiencia local: “Nuestra provincia fue invitada a exponer sobre su Plan DIGAM. Este documento es el resultado del trabajo conjunto del Gobierno de Mendoza y del sector privado, y nos ha permitido un gran desarrollo de la gastronomía local”.

Barbera agregó que su intervención buscó “compartir con la comunidad de Río Negro la experiencia del desarrollo gastronómico de Mendoza como ejemplo de un programa de articulación público-privada. Es muy valioso poder compartir experiencias que permitan un desarrollo de estas características en distintas provincias del país y, así, fortalecer una marca fuerte de Argentina y su gastronomía”.

Revalorización del patrimonio cultural gastronómico rionegrino

Al igual que ocurrió en Mendoza en sus inicios, esta primera edición del Foro de Río Negro fue el resultado de un trabajo sostenido durante el año, orientado a consolidar la identidad gastronómica provincial como motor de desarrollo económico, poniendo en valor la diversidad productiva, sus alimentos y cocinas identitarias como elementos clave del turismo y la cultura local.

A mediados de 2025 se realizaron mesas de trabajo con referentes del Programa Nacional GustAr y con las secretarías de Cultura, Turismo y Agricultura para aportar apoyo técnico y conceptual. Ese proceso derivó en un trabajo por regiones que involucró a los sectores público y privado.

Banacloy destacó que “cuando hablamos de identidad gastronómica, hablamos también de producción, de territorio y de la manera en que nuestra provincia transforma lo que hace en oportunidades reales”.