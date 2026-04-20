Mendoza consolida su lugar como polo clave en la compra de libros online en Argentina

El índice de lectura en Argentina durante 2026 confirma una tendencia: el interior del país gana peso y Mendoza se posiciona como protagonista del crecimiento del mercado editorial digital.

Según datos de Buscalibre, Mendoza integra el grupo de regiones que concentran el 20% de las compras de libros online, junto con Córdoba y Rosario, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el GBA continúan liderando con el 45%. Este escenario refleja una expansión sostenida del e-commerce literario y una mayor federalización del acceso a la lectura.

En cuanto a tendencias, los lectores argentinos —y particularmente los del interior— muestran una fuerte inclinación por la narrativa de ficción, la literatura juvenil, los libros de autoayuda y los títulos infantiles. Autores como Sarah J. Maas, J. K. Rowling, Freida McFadden, Julia Quinn y Rebecca Yarros lideran las búsquedas, marcando el pulso del consumo actual.

“La literatura juvenil sigue en expansión porque conecta con nuevas generaciones desde historias cercanas y actuales”, explica Tomás Meabe. En provincias como Mendoza, este fenómeno se potencia gracias a la combinación de mayor conectividad, acceso a catálogos globales y hábitos de consumo digital en crecimiento.

Otro dato relevante es que, aunque la compra online crece, el libro físico sigue siendo el formato preferido. La posibilidad de acceder a más de 15 millones de títulos, muchos de ellos difíciles de conseguir en librerías tradicionales, amplía significativamente la oferta para lectores mendocinos.

En términos de comportamiento de compra, predominan las tarjetas de crédito —por sus opciones de financiación—, seguidas por billeteras virtuales y débito, consolidando un ecosistema de pago cada vez más digitalizado.

Con estos indicadores, Mendoza no solo reafirma su lugar dentro del mapa del consumo de libros en Argentina, sino que se posiciona como un eje clave en la evolución del mercado editorial, donde la tecnología, la logística y la diversidad de oferta están redefiniendo la forma de leer y acceder a contenidos.

Para más información o entrevistas, se encuentra disponible Tomás Meabe, vocero especializado en industria editorial y comercio digital de libros.