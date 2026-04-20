Agrinet marca presencia en Mendocann 2026 y proyecta el futuro del cultivo a cielo abierto en Argentina

En el marco de Mendocann 2026, uno de los encuentros más relevantes para el ecosistema emergente del cannabis en Argentina, Agrinet se posicionó como un actor diferencial al presentar una propuesta tecnológica enfocada en la producción a cielo abierto, un segmento aún poco explorado pero con alto potencial en el país.

El evento reunió a referentes políticos, empresarios, técnicos, productores y consumidores, evidenciando una industria que, si bien todavía se encuentra en una etapa inicial, comienza a dar señales claras de profesionalización. Conceptos como eficiencia productiva, calidad y manejo técnico fueron protagonistas del debate, marcando el rumbo hacia una consolidación del sector.

En ese contexto, Agrinet destacó por ser la única compañía en ofrecer soluciones específicas para cultivos a cielo abierto, una apuesta estratégica que dialoga directamente con las condiciones agroclimáticas de regiones como Mendoza.

Tecnología aplicada al microclima: el diferencial

Durante su participación, el equipo comercial de la firma puso el foco en un enfoque integral: no solo la protección contra el granizo —tradicionalmente asociada a sus mallas—, sino también el impacto positivo en múltiples variables climáticas.

“El uso de nuestras tecnologías permite mitigar factores como el viento, la radiación solar y las temperaturas extremas, todos fenómenos cada vez más frecuentes por efecto del cambio climático”, explicaron desde la compañía.

Uno de los conceptos más destacados fue el manejo del microclima del cultivo. La instalación de mallas no solo protege, sino que modifica las condiciones ambientales, reduciendo el estrés fisiológico de las plantas y mejorando su estabilidad durante etapas clave como el desarrollo vegetativo y la floración.

En particular, se hizo hincapié en la preservación de compuestos sensibles como los terpenos, que suelen degradarse bajo condiciones extremas, así como en el impacto sobre el desarrollo del cultivo, favoreciendo un mejor desarrollo floral, una mayor formación de tricomas y un mayor potencial de resina.»

Mendoza: un terreno fértil para la innovación

La visión de Agrinet se alinea con el potencial que ofrece Mendoza para el desarrollo de esta industria. La provincia no solo cuenta con condiciones agroclimáticas favorables, sino también con una sólida experiencia en sistemas intensivos y manejo técnico, factores clave para escalar proyectos productivos.

Sin embargo, desde la compañía también señalan que el crecimiento dependerá de avances en el ordenamiento regulatorio, un aspecto aún en evolución pero determinante para atraer inversiones de mayor escala.

Una estrategia con mirada de largo plazo

En línea con lo expresado por Agustina Debernardi, CEO de Agrinet, la participación en Mendocann no fue solo una instancia de visibilidad, sino una declaración de intenciones: acompañar el desarrollo de un nuevo modelo agrícola en Argentina, basado en tecnología, eficiencia y adaptación climática.

La empresa busca posicionarse como un socio estratégico en esta etapa fundacional del sector, aportando soluciones concretas que permitan producir más y mejor, incluso en condiciones desafiantes.

Con una propuesta centrada en la innovación aplicada y una lectura clara del contexto productivo local, Agrinet no solo participó del debate en Mendocann 2026: se integró como uno de los actores que buscan definir el futuro del cultivo a cielo abierto en el país.

Más sobre Agrinet

Agrinet es una empresa mendocina pionera en la fabricación y comercialización de redes de protección para agricultura intensiva con tecnología europea, que apuesta a la innovación continua, el control de calidad, y la sustentabilidad. Mendoza cuenta con una nave de 5.000 m2 y la planta productiva Euram (Chile) tiene 6.000 m2. Entre ambas producen anualmente 72 millones de m2 de mallas y exportan a USA, México, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Marruecos, España, Francia, Ecuador, Canadá y Guatemala.