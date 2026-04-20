Bela Lugosi celebra 30 años de trayectoria y una identidad que marcó a fuego el rock mendocino

Bela Lugosi celebra 30 años de trayectoria con un show especial el sábado 2 de mayo a las 22 h en 23 Ríos (Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo). Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Entradaweb.com.ar con una primera preventa limitada a $10.000.El concierto de los Bela propone un recorrido por distintas etapas del grupo, con un repertorio que pondrá en primer plano sus canciones más representativas. La noche contará además con la participación de Chancho Va como banda invitada, sumando otra referencia clave de la escena local.

Reseña

Desde sus inicios en los años 90, la banda fue consolidando un camino propio dentro de la escena nacional. Su primer disco oficial, «Qué hago aquí» (2000), con producción de Germán Daffunchio, marcó el punto de partida de una discografía que fue creciendo en identidad y proyección, e incluyó el tema «Desaparecer», uno de los más recordados del grupo, con la participación del propio Daffunchio.

En los años siguientes, Bela Lugosi profundizó su sonido con discos como «Haciendo lo que queremos» (2002) y «Decidir» (2004), ambos con producción artística de Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes y figura clave del rock argentino que aportó solidez y carácter a esta etapa de la banda.

En 2007 lanzó «Tomándoselo con calma», producido por Ezequiel Araujo, con invitados como Alejandro Sokol y Pity Álvarez, consolidando su presencia en la escena nacional.

Más adelante llegarían trabajos como «Desde el puente» (2010), que incluyó la participación de Andrea Prodan, «La sombra del lobo» (2014), una obra conceptual inspirada en Hermann Hesse, y «El Día Después» (2018/19), reafirmando su identidad artística.

A lo largo de su carrera, la banda compartió escenario con artistas internacionales como Sonic Youth, Sean Lennon, Iggy Pop, y con referentes del rock argentino como Los Piojos, La Renga, Las Pelotas y Divididos, recorriendo los escenarios y festivales más importantes del país.

Hoy, a 30 años de aquel comienzo, Bela Lugosi vuelve a escena con un show que resume su historia: canciones, energía y un vínculo intacto con su público.

La formación actual de la banda está integrada por Marcelo Zoloa en voz y guitarra, Manolo Pereiro en batería, Cristian Puebla en guitarra y Omar Alchapar en bajo, mientras que la presentación contará además con la participación de músicos invitados como Guillermo Ostropolsky en teclados, José Bitar en saxo y Eze Tuma en percusión.