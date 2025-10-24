Melendi regresa a la Mendoza para celebrar dos décadas de historias cantadas

Un nuevo concierto internacional llega a Mendoza. El artista español Melendi llega a la provincia con un concierto para celebrar sus 20 años de historia.

Además de sus éxitos más emblemáticos, sonarán los temas más representativos de los inicios de su carrera. El show será un viaje emocional a través del tiempo, un puente entre el pasado y el presente.

El domingo 9 de noviembre, en el Arena Maipú Stadium. Entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena.

A su vez, el artista español se presentará el 10 de Noviembre en Quality Arena de Córdoba, y el 16 de Noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires (últimos tickets).

Sus más reconocidos temas “Destino o casualidad”, “La Promesa”, “Tu jardín con enanitos” y “Cheque al Portamor”, formarán parte del repertorio del esperado show que celebra la fidelidad de sus seguidores con la historia del cantautor español.

El tour 20 años, que tendrá presentaciones en diez ciudades de Estados Unidos y en toda América Latina, no sólo homenajea la trayectoria de Melendi, sino que proyecta su música hacia el futuro prometiendo ser una experiencia inolvidable.

Dos décadas de carrera artística avalan a Melendi, consolidado como uno de los artistas de mayor éxito en España y América Latina, gracias a la picardía de sus letras, al talento interpretativo y a su mágica conexión con el público.

Millones de espectadores han sido testigos a lo largo de su trayectoria de su espectacular puesta en escena donde el artista y su público cantan sus canciones, auténticos himnos que forman parte ya de la historia del pop y el rock de habla hispana. atino y uno de oro. O los premios, que se acumulan en sus vitrinas.