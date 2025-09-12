Luigi Bosca fue nominada como “Mejor bodega del Nuevo Mundo” en los premios de Wine Enthusiast

Por primera vez, Luigi Bosca fue nominada a los Wine Star Awards, los premios anuales que otorga la prestigiosa revista estadounidense Wine Enthusiast. La bodega compite en la categoría “Mejor Bodega del Nuevo Mundo”, un reconocimiento que destaca no solo la calidad de los vinos, sino también la visión institucional, capacidad de innovación, consistencia y proyección tanto local como internacional.

Cada año, Wine Star Awards honra a las personas y empresas que realizan contribuciones destacadas en el mundo del vino y las bebidas espirituosas a través de 12 categorías y otros reconocimientos especiales. Por su prestigio, trayectoria e influencia de su panel de expertos, estos premios son considerados los más importantes de la industria del vino a nivel global.

“Estamos muy orgullosos de esta nominación, que reconoce nuestra trayectoria de más de 120 años y la búsqueda constante de la excelencia: el estudio profundo de terroirs, la selección de material genético y el descubrimiento de nuevos terruños en la cordillera”, celebró Alberto Arizu (h), cuarta generación de la familia Arizu.

En esta nominación, además de resaltar la trayectoria de la bodega, desde Wine Enthusiast destacaron su “operación a escala global”, que logra llevar al mundo “un siglo de vinificación de lujo, Malbecs de alta calidad y excelencia mendocina”.

En este sentido, Alberto Arizu (h) agregó: “Este reconocimiento es también un estímulo para seguir proyectándonos hacia el futuro, con el desafío de reinterpretar el Malbec en su máxima expresión y, al mismo tiempo, consolidar nuestra capacidad de elaborar Cabernet Sauvignon y Chardonnay de clase mundial. Variedades que nos permiten dialogar de igual a igual con los grandes vinos del mundo, como lo demuestran nuestras últimas creaciones, León y Filos”.

Con más de 120 años de trayectoria, Luigi Bosca ha sido protagonista de los grandes hitos de la vitivinicultura argentina. Su espíritu innovador y la construcción de un estilo propio la convirtieron en una de las bodegas referentes del país y auténtica embajadora del terroir mendocino en el mundo.

ACERCA DE LUIGI BOSCA

Fundada en 1901 por la familia Arizu en la provincia de Mendoza, la bodega Luigi Bosca ha logrado trascender a lo largo de más de 120 años elaborando vinos que reflejan el espíritu pionero y el saber único de sus fundadores, la pasión y el compromiso de su gente, así como la naturaleza y el equilibrio de su terruño de origen. Gracias al espíritu innovador y a la determinación para alcanzar la excelencia se ha consolidado como una de las bodegas argentinas referentes a nivel internacional, embajadora de la singularidad y la elegancia de los grandes vinos de Mendoza, combinando cuatro pilares fundamentales: naturaleza, artesanía, ciencia e instinto. Sus vinos están hoy presentes en más de 60 mercados del mundo.