Semana Santa: las propuestas de turismo y gastronomía de Bodega Kaiken

Rodeada de viñas centenarias y con una vista privilegiada a la Cordillera de los Andes, Bodega Kaiken y su restaurante Kaiken Ramos Generales presentan opciones que combinan experiencias de degustación, desayunos y almuerzos.

En Semana Santa, Bodega Kaiken y su restaurante Kaiken Ramos Generales ofrecen propuestas de turismo y gastronomía para disfrutar del vino, la cocina local y la naturaleza en un entorno único, en pleno corazón de Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza.

Kaiken Ramos Generales, su restaurante a cielo abierto dirigido por el chef Francis Mallmann, propone una cocina con identidad mendocina, pensada para acompañar las distintas etiquetas de la bodega. El restaurante trabaja con un menú a la carta y sin mínimo de consumición, uno de los diferenciales más valorados por los turistas a la hora de definir sus experiencias en Mendoza.

Para este feriado de Semana Santa, la bodega destaca las siguientes propuestas:

Desayunos en Ramos Generales

Una propuesta pensada para empezar el día entre viñas, con opciones de cafetería de especialidad y una carta que combina clásicos y alternativas más completas. Desde medialunas de manteca, chipás y tostadas con pan de campo, hasta combinaciones como huevos revueltos con palta y panceta olabneh con granola, frutas frescas, miel y polen, la propuesta invita a disfrutar de un desayuno relajado al aire libre, con vista a la Cordillera. Disponible en tres turnos: 9.30, 10.15 y 11 hs.

La experiencia se completa con una variedad de cafés —espresso, latte, flat white o cappuccino—, además de opciones frías y jugos prensados, en línea con el espíritu de Kaiken Ramos Generales: una cocina simple, de producto y de estación, pensada para acompañar cada momento del día en contacto con la naturaleza.

Almuerzos a la carta

Una opción que permite almorzar con la Cordillera de fondo. Bajo la filosofía de cocina de producto y fuegos, los visitantes pueden elegir sus platos libremente de la carta, disfrutando de una propuesta gastronómica flexible y de alta gama en un entorno natural único.

Entre las opciones se destacan, por ejemplo, la entraña al fuego con papa Johnny Apple, los ñoquis a la plancha y el chivo braseado. Todo acompañado por la amplia selección de etiquetas de Bodega Kaiken.

Experiencia Malbec Terroir

La propuesta comienza con una copa de Kaiken Ultra Malbec, una recorrida por los viñedos, la bodega y la emblemática “Cava del Ángel”: un espacio donde suenan cantos gregorianos que, a través de sus vibraciones, transmiten a los vinos tranquilidad, equilibrio y una magia única.

Luego se degustan los 3 malbec de la línea Aventura, para apreciar los diferentes terroirs de Mendoza y descubrir toda la versatilidad del varietal Malbec y sus distintas expresiones.

Duración: 1 h 30 min

Horarios: 11:00, 16.30 y 19:30 hs

Costo por persona: $62.000.

Sobrevolando Los Andes

Una experiencia premium para explorar a fondo todos los vinos de la bodega. Comienza con una recorrida por los viñedos y copa de bienvenida, para luego adentrarse en la bodega y sus rincones, terminando en la Cava del Ángel. La degustación abarca las líneas Ultra, Aventura, Disobedience y Frankly (nuevo), para finalizar con el vino ícono de la casa: MAI.

Duración: 1 h 30 min

Horarios: 11.00, 12.30 y 18.00 hs

Costo por persona: $98.000.

Bodega Kaiken

Ubicación: Roque Sáenz Peña 5516 – Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza.

Reservas: Desde Argentina: (0261) 3530789 | Desde el Exterior: +54 9 261 353 0789 reservas@kaikenwines.com

En el año 2000, Aurelio Montes, enólogo y socio fundador de Viña Montes en Chile, visitó Mendoza y quedó cautivado por su gente, cultura, terroir, viticultura y la oportunidad de aprender y contribuir con su experiencia, previendo el gran potencial de la región y los viñedos argentinosDespués de varios viajes exploratorios, en 2002 se fundó Bodega Kaiken. Al igual que el caiquén (ganso salvaje) que vuela sobre la Patagonia entre Argentina y Chile, Aurelio Montes decidió cruzar la cordillera de los Andes con un propósito firme: producir grandes vinos combinando las excepcionales condiciones de la región de Mendoza con el trabajo y talento de profesionales argentinos.



Bodega Kaiken se encuentra ubicada en Vistalba y está equipada con tecnología avanzada. Todos sus productos se elaboran a partir de uvas cultivadas en viñedos ubicados en las mejores zonas productoras de vino de Mendoza (como Vistalba, Agrelo y Los Chacayes en el Valle de Uco), Salta (Cafayate) y Añelo (Neuquén).



Sus vinos se destacan por su estilo fresco y moderno, lo que los hace accesibles con una complejidad y gran equilibrio. La diversa gama de vinos de Kaiken ofrece un vino para cada paladar y para cada ocasión. Las diez categorías –Boulder, Kaiken Mai, Luxury, Frankly, Aventura, Disobedience, Nude, Ultra, Desbandado y Kaiken Estate– junto con sus vinos espumosos, Kaiken Extra Brut, Brut Rosé y su nuevo Millésime, reflejan su compromiso con la calidad y la diversidad.



Los vinos de Kaiken están presentes en casi 70 países de todo el mundo, rompiendo barreras geográficas y cautivando a los consumidores atraídos por la atención al detalle y las historias cautivadoras.