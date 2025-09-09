Los tributos Runaway y Paradise City se unen para recrear en vivo los mejores himnos

Si no pudiste decidirte, no te preocupes: ahora vas a poder disfrutar de los dos en el mismo escenario. Los tributos Runaway y Paradise City se unen para recrear en vivo los mejores himnos, en un show cargado de música y emoción.

En una noche de rock sin límites, este viernes 12 de septiembre a las 21, el Teatro Mendoza será el marco de un espectáculo explosivo donde el rock internacional tomará el protagonismo.

Por primera vez en la provincia, las bandas Runaway y Paradise City se unirán para rendir homenaje a dos de los grupos más icónicos de todos los tiempos: Bon Jovi y Guns N’ Roses. En una noche única, compartirán escenario para recrear en vivo los hits que marcaron generaciones, en un concierto que promete mucha potencia, energía y emoción.

Con un recorrido por los mayores éxitos de estas verdaderas leyendas del rock, el espectáculo contará con sonido e iluminación de primer nivel para garantizar una experiencia inolvidable.

La cita es este viernes 12 de septiembre a las 21 en el Teatro Mendoza. Producción general: El Buey Producciones. Entradas en venta aquí.