Los Fabulosos Cadillacs regresan a Mendoza con su gira mundial LFC Tour 2026 · 40 Aniversario

El Teatro Griego Frank Romero Day será el escenario del regreso de Los Fabulosos Cadillacs a Mendoza. La histórica banda se presentará el sábado 19 de septiembre a las 21 hs como parte de su LFC Tour 2026 · 40 Aniversario, una gira mundial que recorre América Latina, Estados Unidos y Europa, que celebra sus cuatro décadas de trayectoria

Las entradas se pondrán a la venta el jueves 25 de junio a las 12 hs a través de Feverup.com, con la posibilidad de adquirirlas en 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.

Hay bandas que marcan una época y otras que terminan convirtiéndose en parte de la vida de millones de personas. A cuarenta años de sus comienzos, Los Fabulosos Cadillacs ocupan un lugar único dentro de la música latinoamericana, con un repertorio que trascendió generaciones y se transformó en una colección de himnos populares.

«Matador», «Vasos Vacíos», «Mal Bicho», «Siguiendo la Luna» y «Manuel Santillán, El León» son apenas algunas de las canciones que forman parte de una obra que sigue vigente y continúa emocionando a públicos de todas las edades.

Actualmente, la banda liderada por Vicentico y Flavio Cianciarulo mantiene intacta su capacidad de convocatoria. El LFC Tour 2026 los encuentra recorriendo escenarios de América, Europa y Estados Unidos, reafirmando el alcance global de una propuesta artística que logró derribar fronteras y convertirse en una referencia fundamental de la música en español.

Una celebración de 40 años

Dueños de una de las trayectorias más influyentes y perdurables del rock latinoamericano, Los Fabulosos Cadillacs construyeron una identidad propia que fusionó rock, ska, reggae, punk y ritmos latinos, dando forma a un sonido que dejó una huella imborrable en la cultura popular.

A lo largo de su historia, la banda cosechó reconocimientos internacionales, giras multitudinarias y momentos decisivos que consolidaron su lugar entre los grandes nombres de la música iberoamericana.

Desde el emblemático MTV Unplugged hasta sus reconocimientos en los Latin Grammy y el Grammy anglo, los Cadillacs consolidaron una trayectoria única, con una proyección global que los ubica entre las bandas más influyentes de su generación.

Con una puesta impactante y un repertorio que atraviesa generaciones, el sábado 19 de septiembre Mendoza será parte de esta celebración histórica. El Teatro Griego Frank Romero Day recibirá a una banda que convirtió sus canciones en memoria colectiva y que, cuatro décadas después, sigue demostrando por qué su música sigue vigente.



