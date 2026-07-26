AHYRE llega a Mendoza con su Gira Nacional FARO

AHYRE anuncia su Gira Nacional FARO, homónima de lo que será su nuevo álbum de estudio. El anuncio abre un nuevo ciclo para una de las bandas más queridas y reconocidas del folklore argentino contemporáneo, que llega a esta etapa tras consagrarse en Viña del Mar 2024, Estadio Delmi de Salta y Teatro Gran Rex.

En el marco de la gira confirmaron su regreso a Mendoza, el viernes 16 de octubre, en el Arena Maipú Teatro. Las entradas estarán a la venta a partir del 28 de julio, en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).

FARO es el tercer álbum de estudio de AHYRE, tras su debut homónimo y ECO: un trabajo que profundiza su raíz latinoamericana y, al mismo tiempo, amplía su universo sonoro. El álbum se publicará en septiembre de 2026.

La gira FARO 2026 recorrerá ocho ciudades a lo largo de octubre. Comenzará el 8 de octubre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y continuará por Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy, cerrando el 30 de octubre.

AHYRE

AHYRE es un cuarteto salteño nacido en 2019 que fusiona la fuerza de la raíz latinoamericana con nuevas texturas, timbres y colores, ofreciendo una mirada contemporánea y universal del folklore argentino.

Está integrado por Juan José «Colo» Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando «Pony» Mónico y Federico Maldonado, con la colaboración de Guido Bertini en batería y percusión.

En pocos años, la banda se consolidó como una de las propuestas más importantes del folklore joven argentino. Su álbum debut, AHYRE (2020), obtuvo el Premio Gardel a Mejor Álbum Grupo de Folklore, mientras que ECO reafirmó su identidad artística y sonora.

En 2024 representó a la Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde hizo historia al obtener dos Gaviotas de Plata por la canción «La Luna», en las categorías Mejor Canción y Mejor Intérprete. Ese mismo año fue consagrada en los festivales de Cosquín y Jesús María, además de recibir nuevas nominaciones a los Premios Gardel.

A lo largo de su carrera compartió escenario y grabaciones con destacados artistas como Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Los Tekis, Jorge Rojas, Nahuel Penissi y Raly Barrionuevo, entre otros.

Con una propuesta que combina emoción, calidad interpretativa y una fuerte identidad, AHYRE construye en cada presentación un encuentro único con el público. Así lo demostró al celebrar sus cinco años de trayectoria con un álbum en vivo grabado en el Estadio DELMI de Salta y al cumplir el sueño de presentarse en el Teatro Gran Rex con dos funciones colmadas.

Canciones como «La Luna» y «La Noche Sin Ti» se convirtieron en verdaderos himnos, acompañando el crecimiento de una banda que logró acercar el folklore a nuevas generaciones sin perder la esencia de sus raíces.

En 2026, AHYRE presenta FARO, su tercer álbum de estudio, junto con una gira nacional homónima que recorrerá los principales escenarios del país.

Con raíz, identidad y corazón, AHYRE continúa expandiendo los límites del folklore argentino y consolidándose como una de las propuestas más convocantes y representativas de la música popular latinoamericana.