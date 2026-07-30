Marcelo Pelleriti y Miguel Priore: dos talentos, una visión y un legado en el Valle de Uco

El jueves 20 de agosto, a las 18, los salones del Hotel Park Hyatt Mendoza serán el escenario de la presentación oficial en Argentina de Pelleriti Priore, el consolidado proyecto de vinos de alta gama liderado por el multipremiado enólogo Marcelo Pelleriti y el experimentado vintner Miguel Priore.

Bajo la premisa «Dos talentos, una visión, un legado», compartirán con la prensa y profesionales del sector su riguroso pacto con el terroir: producir únicamente la máxima expresión del Valle de Uco a través de Malbec, Cabernet Franc y blends concebidos con la ambición de ser los Grand Cru de Mendoza.

Este debut llega respaldado por el reconocimiento internacional, habiendo obtenido ya destacados puntajes de 95 a 97 puntos otorgados por el renombrado crítico James Suckling.

Una evolución natural: el origen y la consolidación

La historia de esta sociedad comenzó en 2009 con la fundación de Marcelo Pelleriti Wines, una producción artesanal y a pequeña escala basada en parcelas seleccionadas. Tras más de una década de profundizar en el estudio de suelos específicos y consolidar una filosofía enfocada en la mínima intervención, en 2023 el proyecto evolucionó orgánicamente hacia Pelleriti Priore.

Este relanzamiento representó la madurez de una visión compartida: crear vinos de origen con un nivel superior de precisión, autenticidad y sofisticación.

Tres niveles, una visión

La propuesta de Pelleriti Priore se organiza en tres segmentos meticulosamente diseñados:

Flagship – La esencia de la casa: encarnan precisión, equilibrio y consistencia, definiendo el carácter de la casa a través de vinos elegantes, accesibles y profundamente disfrutables.

Cult – Definidos por su origen: los vinos de culto nacen de una profunda conexión con el lugar. Provenientes de sitios singulares del Valle de Uco, revelan carácter, identidad y expresión única.

Pinnacle – La obra maestra: en la cúspide del portfolio reside un vino de precisión absoluta e intención inquebrantable. Elaborado a partir de selecciones excepcionales, representa la culminación de experiencia, visión y dedicación incansable.

Los vinos

Marcelo Pelleriti Signature Malbec. Elaborado junto a Miguel Priore a partir de viñedos seleccionados del Valle de Uco, Mendoza, este vino captura la energía, la profundidad y la elegancia que definen a los grandes Malbec argentinos. Capas de fruta negra, carácter floral y delicados matices especiados se despliegan con precisión y sofisticación.

Marcelo Pelleriti Signature Cabernet Franc. Este vino expresa la identidad del Cabernet Franc en los viñedos de altura del Valle de Uco, Mendoza. Un Cabernet Franc definido por la pureza, la estructura y la elegancia contemporánea.

1853 Old Vine Estate Selected Parcel. Con el carácter de viñas tradicionales que conservan el linaje genético original del Malbec introducido en Argentina en 1853. La altitud, la amplitud térmica y los suelos aluviales de La Consulta aportan frescura, textura y precisión, dando lugar a un Malbec vibrante, elegante y ligado a su origen.

Hostage Paraje Altamira. Nace en Piedra Viva Vineyard, un singular viñedo de cuatro hectáreas en Paraje Altamira, Valle de Uco, Mendoza, plantado en 1957. Moldeado por la altitud, las noches frías y sus suelos calcáreos, expresa un Malbec de tensión, mineralidad y estructura refinada.

1853 Old Vine Estate Heritage. Proviene de Pioneros Vineyard, un histórico viñedo único de diez hectáreas en La Consulta, Valle de Uco, Mendoza, plantado en 1910. Sus viñas sin injertar preservan el linaje genético original del Malbec, descendiente de las primeras selecciones francesas introducidas en Argentina en 1853 por Michel Pouget.

Pelleriti Blend of Terroir. Concebido por Marcelo Pelleriti como Chief Winemaker y Miguel Priore como Vintner. Una composición que no busca uniformidad, sino resonancia, revelando profundidad, elegancia y complejidad en capas.

Supremo Malbec. Representa la máxima expresión del Malbec, donde la selección, la precisión y el tiempo convergen más allá de los límites de una cosecha. Nacido de parcelas excepcionales en el Valle de Uco, modelado por Mendoza y concebido como una declaración Grand Cru de Argentina.

Cada botella de Pelleriti Priore no solo es vino, es la historia de dos apasionados que desafiaron los límites y hoy ponen a Mendoza en lo más alto del mundo. Más información: https://pelleritipriore.com/

Acerca de

Marcelo Pelleriti. Co-fundador & Chief Winemaker, Marcelo creció elaborando vino con su abuelo en Mendoza. Se formó en la provincia y se perfeccionó en Pomerol bajo la mentoría de Michel Rolland. En 2010 se convirtió en el primer enólogo argentino en obtener 100 puntos de Robert Parker. Hoy trabaja exclusivamente en el Valle de Uco. Burdeos fue la escuela. Mendoza es la obra.

Miguel Priore. Co-fundador & Vintner, Miguel nació en Mendoza en una familia de abogados con raíces en el Mediterráneo. Durante 20 años construyó uno de los proyectos de vino de alta gama más importantes de Argentina. Hoy lleva el Grand Cru del Valle de Uco a los mercados que definen el vino premium mundial. Su convicción es un hecho: el Valle de Uco es el Grand Cru del Nuevo Mundo.