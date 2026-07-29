Una cena en Auténtico marcó el inicio de la internacionalización del Club Gourmet Mendoza

Club Gourmet Mendoza dio un paso histórico en sus 28 años de trayectoria al comenzar su proceso de internacionalización con la incorporación de nuevos miembros provenientes de Perú, que se suman al primer integrante de Chile. El anuncio se realizó durante la tradicional cena mensual de la institución, celebrada en Auténtico Restaurante, donde los asistentes disfrutaron de un exclusivo menú de cinco pasos maridado con vinos de Bodega Bressia.

La velada reunió a socios e invitados en torno a una propuesta que combinó gastronomía de autor, grandes vinos mendocinos y el espíritu de camaradería que caracteriza al Club Gourmet Mendoza desde su fundación.

Para el presidente de la institución, Jorge Nelson Ripa, el encuentro representó mucho más que una nueva cena mensual. Según explicó, la incorporación de integrantes extranjeros marca el comienzo de una nueva etapa para el Club Gourmet Mendoza, con el objetivo de proyectar la gastronomía y la cultura del vino mendocino más allá de las fronteras.

«Realmente ha sido una noche espectacular. Disfrutamos de una comida con un gran maridaje y la gente está muy contenta. Dimos un paso hacia la internacionalización del Club Gourmet Mendoza con la incorporación de dos amigos peruanos. Ya teníamos un amigo chileno y vamos agrandando el club para que también ellos conozcan Mendoza. Esa continuidad es una de las fortalezas del Club Gourmet Mendoza.»

Una propuesta gastronómica con identidad mendocina

La propuesta culinaria estuvo a cargo del chef Gastón Pérez, quien diseñó un menú de cinco pasos inspirado en recuerdos personales, productos regionales y sabores que reflejan la identidad gastronómica de Mendoza.

La experiencia comenzó con una recepción de pan brioche con manteca de cenizas, acompañada por un vermú de la casa. El primer paso fue una croqueta de conejo confitado, servida con chutney de durazno y alioli de ajo negro. Luego llegó una propuesta centrada en las gírgolas, con escabeche, paté de hongos, cebolla pickle y demiglace de garbanzo.

Periodistas invitados.

El recorrido continuó con unas mollejas ahumadas acompañadas por salsa anticuchera, papines bouchón, vinagreta de granada y ketchup de membrillos. Como plato principal se sirvió un pastrón de marucha, con papines bouchón, tomates confitados, coulis de pimientos, cebolla pickle y arrope de chañar. El broche de oro fue un postre de mousse de queso de cabra, con texturas de membrillo, algarroba y frutos secos.

Al explicar el concepto del menú, Gastón Pérez señaló que la propuesta buscó despertar emociones a través de los sabores.

«Traté de reflejar experiencias mías y nostalgias en cada plato. Trabajamos con carnes, hortalizas, una propuesta vegana y también conejo, que es un producto muy nuestro. La idea fue recorrer los productos de Mendoza y los recuerdos.»

Un maridaje pensado para cada paso

Cada plato fue acompañado por un maridaje especialmente diseñado por Bodega Bressia, con las etiquetas Silvestra Torrontés, Lágrima Canela, Monteagrelo Syrah, Profundo y Bressia Royale.

Menú de cinco pasos maridado con vinos de Bodega Bressia.



El propietario y enólogo de la bodega, Walter Bressia, destacó el trabajo conjunto realizado con el equipo de cocina de Auténtico y celebró volver a compartir una cena con el Club Gourmet Mendoza.

«Hacía muchos años que no participaba de una cena del Club Gourmet y me sorprendió la cantidad de socios que tiene. Fue un placer acompañar esta noche con mis vinos. Conozco la cocina de Auténtico y me parecía que la propuesta que habíamos preparado era la indicada. Los maridajes funcionaron muy bien y esa es una enorme satisfacción.»

El valor de compartir la mesa

Como anfitrión de la velada, el propietario de Auténtico Restaurante, Luan Fernández, destacó el significado de recibir al Club Gourmet Mendoza y compartir una experiencia centrada en la gastronomía y el vino.

«Lo que más nos gusta es compartir la mesa con gente que disfruta conversar sobre gastronomía y vinos. Ha sido una noche de lujo. Hoy salir a comer con conciencia y disfrutar la gastronomía es algo que cada vez valoramos más. Para nosotros es un halago que el Club Gourmet haya elegido hacerlo en Auténtico.»

Una nueva etapa para el Club

La incorporación de Fernando Fernández y Percy Flores, provenientes de Perú, simbolizó el inicio de una nueva etapa para el Club Gourmet Mendoza. Ambos coincidieron en destacar el prestigio de la institución y el valor de la gastronomía y el vino como espacios de encuentro entre ambos países.

Fernando Fernández consideró que formar parte del Club representa una responsabilidad y una oportunidad para difundir la identidad mendocina.

«Es una responsabilidad formar parte de una institución con tanto prestigio y llevar a nuestro país la excelencia de Mendoza, no solo en la gastronomía y el vino, sino también en la calidez y hospitalidad de su gente.»

Por su parte, Percy Flores recordó que visita Mendoza desde hace tres años consecutivos y resaltó el vínculo cultural que une a argentinos y peruanos.

«Nunca dejamos de aprender y conocer. Argentina y Perú tienen muchísimas cosas en común; somos prácticamente pueblos hermanos. Sin dudas volveremos a visitar esta hermosa ciudad.»

Con este paso, el Club Gourmet Mendoza inicia una nueva etapa de crecimiento institucional, reafirmando su compromiso con la promoción de la cultura de la buena mesa, la difusión de los vinos mendocinos y el fortalecimiento de los vínculos internacionales a través de la gastronomía.