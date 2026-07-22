Trivento cumple 30 años y se posiciona por sexto año consecutivo como el vino argentino N°1 en el mundo en valor

Según datos de IWSR Drinks Market Analysis, la bodega mantiene su liderazgo global entre los vinos argentinos en valor, consolidando tres décadas de crecimiento, innovación y expansión internacional.

Bodega Trivento se posiciona por sexto año consecutivo como el vino argentino N°1 en el mundo en ventas en valor (2020-2025), de acuerdo con los datos más recientes de IWSR Drinks Market Analysis. Este nuevo hito llega en un año especialmente significativo para la bodega, que celebra 30 años de trayectoria.

«Mantenernos por sexto año consecutivo como el vino argentino N°1 en el mundo en valor nos confirma que estamos conectando con lo que hoy buscan las personas: experiencias significativas, autenticidad y consistencia. Este logro es el resultado de una visión de largo plazo y del compromiso de todo nuestro equipo», expresó Marcos Jofré, CEO de la bodega.

La solidez de esta estrategia se refleja también en el desempeño de la marca en sus principales mercados internacionales. En Reino Unido, Trivento se mantiene entre las diez marcas de vino más importantes del mercado y Trivento Reserve Malbec continúa siendo el Malbec más vendido en valor (Nielsen Scantrack MAT marzo 2026). En Brasil, Trivento Reserve lidera el segmento premium de R$50+ y Trivento White Malbec se posiciona como el más vendido en el segmento de vinos blancos argentinos (Nielsen Scantrack MAT marzo 2026). Por su parte, en Estados Unidos, Trivento ocupa el segundo lugar entre las marcas argentinas por volumen; Trivento Reserve Malbec se ubica como el segundo Malbec argentino más vendido dentro del segmento premium; mientras que Trivento White Malbec es el vino argentino más vendido en la categoría White Varietals y ocupa el tercer puesto dentro de la categoría total (Circana/IRI MAT marzo 2026).

El nuevo consumidor: elección consciente y valor emocional

El consumo global de vino atraviesa una etapa de transformación estructural. Las ocasiones se diversifican, los hábitos se moderan y el vino deja de ser una elección automática para convertirse en una decisión más reflexiva.

En este contexto, el crecimiento en valor cobra una dimensión particular: no se trata solo de cuánto se vende, sino de cómo se construye la relación con el consumidor.

«Hoy nuestro desafío es generar propuestas que tengan sentido en la vida de las personas. Entender cuándo, cómo y por qué eligen un vino es clave para seguir siendo relevantes», señaló Silvina Barros, Marketing Manager de Trivento.

En este escenario, el valor ya no se define únicamente por el precio, sino por la capacidad de generar conexión, identidad y significado.

Construir valor: consistencia, identidad y proyección global

En el año en que celebra sus 30 años, Trivento reafirma un modelo que combina innovación y tradición enológica, construyendo una identidad sólida que ha sabido evolucionar junto a los mercados.

La bodega ha consolidado un portafolio que dialoga con distintas ocasiones de consumo y perfiles de consumidores. Desde su icónico Eolo Malbec hasta propuestas innovadoras como White Malbec, Trivento ha contribuido a ampliar la presencia y percepción del vino argentino en los principales mercados del mundo.

A esto se suman iniciativas de comunicación con fuerte anclaje cultural, como la campaña «Sobremesa», que rescata un momento universal donde la conversación se extiende, el tiempo se desacelera y el vino acompaña.

Este enfoque permite a Trivento no solo acompañar los cambios en el consumo, sino también impulsar la evolución del vino argentino en el escenario global.

Mirada hacia adelante

El compromiso con las personas y el ambiente forma parte integral de la estrategia de Trivento y de su propuesta de valor. La bodega trabaja de manera transversal en la reducción de su huella ambiental y ha fijado el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2040.

Lejos de ser una iniciativa aislada, la sustentabilidad se integra en cada etapa del proceso productivo, alineándose con las expectativas de un consumidor cada vez más consciente del impacto de sus elecciones.

«Cumplir 30 años es una oportunidad para reconocer todo lo que hemos construido junto a nuestros colaboradores, clientes y consumidores. Miramos el futuro con la convicción de seguir fortaleciendo la presencia de Trivento y del vino argentino en el mundo, manteniendo la innovación, la calidad y la sustentabilidad como pilares de nuestro crecimiento», concluyó Marcos Jofré.