Winert: el sistema de gas argón que prolonga la conservación del vino una vez abierta la botella

La tecnología, utilizada desde hace décadas por enólogos y laboratorios, llega al mercado argentino en un formato portátil para reducir la oxidación del vino y extender su vida útil en bodegas, restaurantes, vinotecas y hogares.

La conservación del vino una vez abierta la botella representa uno de los principales desafíos para bodegas, restaurantes, vinotecas y consumidores. Cada vez que el vino entra en contacto con el oxígeno comienza un proceso natural de oxidación que modifica progresivamente sus aromas, sabores y estructura, reduciendo su calidad con el paso de las horas o los días.

Con el objetivo de ofrecer una solución práctica y profesional a este problema, llegó al mercado argentino Winert, un sistema portátil que utiliza gas argón 100% puro para minimizar la oxidación del vino abierto y preservar sus características organolépticas durante más tiempo.

La propuesta acerca al consumidor y al sector gastronómico una tecnología que desde hace décadas utilizan enólogos, laboratorios y bodegas de todo el mundo para conservar muestras y vinos abiertos sin alterar sus propiedades.

¿Qué es Winert y cómo funciona el gas argón?

Winert es un dispositivo portátil que libera una pequeña cantidad de gas argón, un gas inerte que desplaza el oxígeno presente en el interior de la botella sin reaccionar con el vino.

Al ser más pesado que el aire, el argón forma una capa protectora sobre la superficie del líquido que reduce significativamente el contacto con el oxígeno, principal responsable del deterioro del vino una vez descorchado.

Su aplicación es simple: con una descarga de apenas un segundo, el sistema crea una barrera protectora que ayuda a conservar el vino prácticamente en las mismas condiciones en que se encontraba al momento de abrir la botella.

El argón es considerado uno de los estándares internacionales para la conservación del vino debido a que no modifica aromas, sabores ni composición química, permitiendo preservar las cualidades originales del producto durante mucho más tiempo.

Una tecnología utilizada por la industria que ahora llega al consumidor

Aunque el uso del argón es habitual en laboratorios de análisis, bodegas y establecimientos gastronómicos de alta gama, hasta ahora su utilización estaba reservada principalmente al ámbito profesional.

Winert acerca esta tecnología al mercado mediante un formato liviano, portátil y de fácil utilización, pensado tanto para profesionales como para consumidores que desean disfrutar una botella durante varios días sin que el vino pierda calidad.

Desde la empresa destacan:

«Nuestro objetivo es brindar una herramienta técnica que desde hace años forma parte del trabajo en bodegas y establecimientos gastronómicos. Winert permite abrir más etiquetas, degustar más vinos y trabajar con menor merma, optimizando un recurso valioso como el vino, reduciendo costos y maximizando recursos.»

Beneficios para bodegas, restaurantes y vinotecas

El crecimiento del consumo de vino por copa en Argentina y el desarrollo de experiencias enoturísticas hacen cada vez más necesaria la incorporación de sistemas confiables para conservar botellas abiertas.

En ese contexto, Winert ofrece ventajas para distintos actores del sector vitivinícola.

Restaurantes y wine bars

Permite reducir entre un 30% y un 40% la merma de vino, facilitando ampliar la carta por copa sin asumir el riesgo de desperdiciar botellas abiertas.

Hoteles y salas de degustación

Favorece la apertura de etiquetas premium para experiencias guiadas, manteniendo la calidad del vino durante toda la jornada.

Vinotecas

Se convierte en un aliado para degustaciones permanentes, presentaciones de productos, lanzamientos y eventos promocionales.

Sommeliers

Su tamaño compacto facilita el trabajo durante capacitaciones, catas, concursos y presentaciones profesionales.

Bodegas

Winert también aporta soluciones en diferentes instancias de la actividad vitivinícola, como:

Extracción de muestras para degustaciones y análisis.

Conservación de botellas abiertas en tasting rooms.

Ferias nacionales e internacionales.

Presentaciones comerciales.

Viajes de negocios.

Degustaciones técnicas.

Un aliado para enólogos y equipos comerciales

Dentro de las bodegas, el sistema también representa una herramienta estratégica para los equipos técnicos y comerciales.

Los enólogos pueden conservar muestras abiertas para análisis sensoriales sin alterar significativamente sus características, mientras que los responsables comerciales cuentan con una solución práctica para mantener la calidad del vino durante reuniones, presentaciones y ferias donde cada botella abierta representa una inversión importante.

La portabilidad del dispositivo facilita además su utilización durante giras comerciales y acciones promocionales, donde preservar la integridad del producto resulta fundamental.

¿Por qué utilizar gas argón para conservar el vino?

A diferencia de otros métodos tradicionales, el argón protege el vino sin modificar su composición.

Entre las alternativas más utilizadas actualmente se encuentran:

Tapones convencionales: retrasan el intercambio de aire, pero no detienen el proceso de oxidación.

retrasan el intercambio de aire, pero no detienen el proceso de oxidación. Sistemas de vacío: extraen el oxígeno, aunque también pueden eliminar parte de los compuestos aromáticos más volátiles.

extraen el oxígeno, aunque también pueden eliminar parte de los compuestos aromáticos más volátiles. Dispositivos con agujas e inyección de gas: ofrecen buenos resultados, pero implican una inversión considerable y una manipulación más compleja.

Winert aplica el mismo principio utilizado por estos sistemas de conservación mediante una barrera de gas argón, ofreciendo una alternativa más portátil, sencilla y con menor costo operativo.

Una herramienta para reducir pérdidas y mejorar la experiencia del vino

Además de preservar la calidad del vino, el sistema permite optimizar recursos y disminuir desperdicios, un aspecto especialmente relevante para restaurantes, hoteles y vinotecas que trabajan diariamente con botellas abiertas.

La posibilidad de mantener el vino en mejores condiciones durante más tiempo favorece una gestión más eficiente del stock y amplía las posibilidades de ofrecer etiquetas premium por copa sin comprometer la rentabilidad.

Tecnología al servicio de la cultura del vino

Con su llegada al mercado argentino, Winert incorpora una solución ampliamente utilizada en la industria vitivinícola internacional y la pone al alcance de profesionales y consumidores.

Su propuesta combina simplicidad de uso, portabilidad y una tecnología basada en gas argón 100% puro para minimizar la oxidación del vino abierto, preservar sus cualidades organolépticas y contribuir a una experiencia de consumo de mayor calidad.

De esta manera, la empresa busca responder a una necesidad cada vez más presente en el mundo del vino: conservar una botella abierta durante más tiempo sin resignar calidad, optimizando recursos y reduciendo pérdidas tanto en el ámbito profesional como en el hogar.