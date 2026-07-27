La Orquesta Barroca de Mendoza presenta un concierto interactivo donde el público elegirá el repertorio

La Orquesta Barroca de Mendoza, bajo la dirección del Maestro Hugo Mariano Peralta, presentará «Películas a la Carta Sinfónico» el próximo sábado 1 de agosto, a las 21 horas, en el Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

En la previa del concierto, el público podrá elegir, a través de las redes sociales de la orquesta, las bandas sonoras que desea escuchar en vivo. Las obras más votadas formarán parte del repertorio definitivo de la noche. Las entradas se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.

Un concierto construido entre la orquesta y sus espectadores

A diferencia de un concierto tradicional, el programa musical será definido por los propios espectadores. Durante los días previos al espectáculo, la Orquesta Barroca de Mendoza habilitará una votación en sus redes sociales para que el público elija las bandas sonoras que desea escuchar en vivo. Así, «Películas a la Carta Sinfónico» se convertirá en una experiencia única e irrepetible.

La propuesta recorrerá algunos de los universos cinematográficos más recordados de todos los tiempos a través de las inolvidables composiciones de grandes referentes de la música para cine. Las bandas sonoras elegidas por el público cobrarán vida con la interpretación de la Orquesta Barroca de Mendoza, en una puesta especialmente diseñada para emocionar a espectadores de todas las edades.

Bajo la dirección del maestro Hugo Mariano Peralta, la orquesta ofrecerá un espectáculo donde la excelencia musical se combinará con una cuidada propuesta visual, iluminación especialmente diseñada y una producción artística que buscará recrear toda la emoción y la magia del cine desde el escenario.

Con esta nueva producción, la Orquesta Barroca reafirma su compromiso con el desarrollo de propuestas innovadoras que acercan la música sinfónica a nuevos públicos, apostando por formatos participativos que transforman al espectador en parte fundamental de la experiencia.