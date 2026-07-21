La VidA: la cocina de Flavia Amad que vuelve a poner a Mendoza entre los grandes destinos gastronómicos del mundo

Obtener una Estrella Michelin representa uno de los mayores reconocimientos que puede alcanzar un restaurante. Es la confirmación de una propuesta gastronómica de excelencia, creatividad y consistencia. En 2026, La VidA, el restaurante de SB Winemaker’s House & Spa Suites, obtuvo por primera vez esta prestigiosa distinción, sumando un nuevo hito para la gastronomía mendocina y reafirmando el posicionamiento de Mendoza como uno de los grandes destinos del fine dining internacional.

Detrás de este logro está el trabajo de la chef Flavia Amad, una de las grandes referentes de la cocina argentina contemporánea. Su propuesta se apoya en el respeto por el producto local, la estacionalidad y el talento de los productores mendocinos, transformando cada servicio en una experiencia donde la técnica está al servicio de la emoción.

«Le damos un lugar central a Mendoza, a sus estaciones y a los productos que ofrece cada temporada», explica Amad. «El 90% de las cartas de nuestros dos restaurantes está compuesto por productos de Mendoza y el 100% de nuestra propuesta responde a la estacionalidad.»

Esa filosofía también se expresa en FINE DINING, una propuesta creada para celebrar la gastronomía desde otro lugar. Vestidos de blanco, los comensales comparten una mesa donde la cocina, el vino, la música y el entorno se convierten en protagonistas de una experiencia colectiva que invita a disfrutar sin apuros. Más que una cena, es una forma de entender la hospitalidad y de generar encuentros memorables alrededor de la mesa.

El menú de siete pasos es una propuesta que sorprende por su equilibrio, sensibilidad y coherencia. Cada elaboración encuentra su mejor expresión en un maridaje especialmente diseñado con los vinos de Susana Balbo Wines, donde etiquetas emblemáticas de la bodega acompañan cada paso potenciando sabores, aromas y texturas sin perder protagonismo.

«Mi cocina se inspira en la forma en que Susana y su equipo de enólogos elaboran sus vinos. Existe un enorme paralelismo entre la cocina y la elaboración del vino, especialmente en los procesos y en el cuidado de cada detalle», sostiene la chef.

Detrás de cada servicio también hay una estructura de trabajo cuidadosamente planificada. «La clave es tener buenos equipos. Cuando está claro cuál es el norte, cuáles son los pilares de la empresa, sus valores y hacia dónde queremos ir, el resto es construir y potenciar el equipo.» En la misma línea, agrega: «Sin procesos, sin estándares y sin manuales de funciones es imposible llevar adelante un negocio de manera eficiente.»

Amad lidera una operación que combina gestión y creatividad. «Estoy a cargo de todo el área de Turismo, Hospitalidad y Gastronomía de Susana Balbo, y también de Alimentos y Bebidas en La VidA. Lo más versátil de mi rol es que puedo pasar de analizar los números a crear un plato en cuestión de minutos. Eso solo es posible porque hay un gran equipo detrás.»

«La cocina exige organización y orden. Esa misma disciplina es la que me permite gestionar los números y el ejercicio económico de dos empresas con realidades diferentes», explica. Una visión que también refleja el estándar de excelencia que exige un restaurante distinguido por la Guía Michelin.

El entorno también forma parte de la experiencia. El hotel boutique SB Winemaker’s House & Spa Suites propone una hospitalidad de lujo, cálida y cercana, donde cada detalle está pensado para que el visitante viva Mendoza desde una perspectiva diferente, combinando gastronomía, vino, bienestar y paisaje.

La identidad de la propuesta también tiene un fuerte componente personal. «Los recuerdos y los sabores de mi infancia son la base de mi cocina. Mi abuela fue mi gran inspiración y nunca volví a probar un plato que tuviera el sabor de los que ella preparaba.» Y resume ese origen con una frase sencilla: «Soy cocinera gracias a mi abuela. Ella fue mi gran referente y quien despertó en mí el amor por la cocina.»

Chef Flavia Amad.

Su formación internacional también dejó una huella profunda en la manera de gestionar la cocina. «Mi experiencia y formación en el exterior me enseñaron que el verdadero lujo está en la organización, la precisión y el respeto por cada detalle.»

Además del trabajo gastronómico, el proyecto incorpora una mirada integral sobre el desarrollo sostenible. «Para nosotros, la sostenibilidad se apoya en tres pilares fundamentales: el ambiental, el económico y el social. Trabajamos cada día para respetar y fortalecer cada uno de ellos.»

Obtener una Estrella Michelin no representa únicamente un reconocimiento para La VidA. También refleja el crecimiento de la gastronomía mendocina, que continúa evolucionando con identidad propia y demuestra que es posible competir entre los mejores restaurantes del mundo sin perder el vínculo con el territorio que le da origen.

Para Flavia Amad, el reconocimiento tiene además un profundo significado personal. «Recibir la estrella Michelin fue profundamente emocionante. Es un reconocimiento que nos llena de orgullo y que pertenece a todo el equipo, porque nada de esto hubiera sido posible sin cada una de las personas que forman parte del proyecto.»

Después de 25 años de carrera, la chef reconoce que este logro trasciende lo profesional. «Como mujer, como mamá y como profesional, llegar hasta acá tiene un significado enorme para mí.» Un reconocimiento que celebra una trayectoria, pero que también consolida a Mendoza como uno de los grandes destinos gastronómicos del mundo.