Barrancas suma una nueva propuesta de enoturismo con un Full Day que une dos bodegas emblemáticas de Maipú

La experiencia se realizará el domingo 26 de julio e incluirá traslado desde Ciudad de Mendoza y Maipú, una visita con degustación en Finca Flichman y un almuerzo de pasos con maridaje en Casa Agostino. La actividad cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Maipú y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y el acompañamiento de Mancagua Viajes.

Reservar lugar adquiriendo entradas en este link: https://www.entradaweb.com.ar/evento/52c401dd/step/1

Con el objetivo de seguir promoviendo el enoturismo y acercar nuevas experiencias a mendocinos y visitantes, Barrancas será escenario de una propuesta que invita a descubrir dos de sus establecimientos vitivinícolas más representativos en una misma jornada.

El próximo domingo 26 de julio se llevará a cabo un Full Day en Barrancas, una experiencia que combina vino, gastronomía y paisajes mendocinos, con traslado ida y vuelta incluido para que los participantes puedan disfrutar de la jornada sin preocuparse por la movilidad.

La actividad comenzará con una visita guiada y degustación en Finca Flichman, una de las bodegas históricas de Mendoza, donde los asistentes podrán recorrer sus instalaciones, conocer su legado vitivinícola y degustar una selección de sus vinos. Posteriormente, el recorrido continuará en Casa Agostino, donde se ofrecerá un almuerzo de pasos especialmente diseñado para la ocasión, acompañado por una selección de vinos de la bodega y servido en un entorno rodeado de viñedos y naturaleza.

El traslado partirá a las 10:00 horas desde la esquina de Sarmiento y Chile, Plaza Independencia (Ciudad de Mendoza) y a las 10:30 horas desde Pescara 190, Centro de Información Turística N.º 1, Plaza Departamental 12 de Febrero (Maipú).

La propuesta se lanza con un precio promocional por tiempo limitado y cuenta con cupos limitados.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Maipú, Turismo de la Ciudad de Mendoza y el acompañamiento de Mancagua Viajes, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la oferta turística y enogastronómica de Mendoza durante la temporada invernal.

Reservar lugar adquiriendo entradas en este link: https://www.entradaweb.com.ar/evento/52c401dd/step/1