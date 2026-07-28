Treinta años de rumba flamenca: Simpecao festeja vida y obra en el Teatro Independencia

La legendaria banda mendocina de flamenco presentará un concierto especial el 7 de agosto en el escenario mayor de la provincia. Proponen un recorrido por sus ocho discos, con invitados especiales y la participación de la Orquesta Infanto-Juvenil EMAÚS. Las entradas ya están a la venta.

Tres décadas después de comenzar su camino, Simpecao volverá al escenario del Teatro Independencia para celebrar una historia que la convirtió en una de las bandas más representativas de la rumba flamenca en Argentina. El próximo viernes 7 de agosto, a las 21, el grupo ofrecerá un espectáculo especial que repasará las canciones más emblemáticas de su carrera y reunirá a músicos invitados en una producción pensada especialmente para la ocasión.

Bajo el título «Simpecao 30 años», el concierto propondrá un recorrido por el repertorio de los ocho discos que editó la banda desde su formación. El show incluirá clásicos como Quítame el respiro, Aflamencarse, Pa que nadie sienta pena y Noches de Rumba y Vino, temas que forman parte de la identidad artística del grupo y que han acompañado a varias generaciones de seguidores.

Uno de los momentos centrales de la noche será la participación de la Orquesta Infanto-Juvenil EMAÚS, dirigida por David Bajda, en un cruce artístico especialmente preparado para este aniversario. La propuesta sumará además otros músicos invitados que acompañarán a Simpecao durante distintos pasajes del espectáculo.

Con un sonido que combina la tradición de la rumba flamenca con elementos del rock y la música latina, Simpecao construyó una identidad propia que la llevó a presentarse en escenarios de todo el país. A lo largo de su trayectoria actuó en salas como ND Ateneo, La Trastienda y el Centro Cultural Borges, además de participar de los principales festivales de Cuyo, entre los que estuvieron Rivadavia Canta al País y la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La proyección nacional de la banda también llegó de la mano de la televisión, cuando varias de sus composiciones fueron elegidas para la telenovela Soy Gitano, incluso la cortina musical principal. En estos años, además, compartió escenario con artistas de la talla de Rubén Rada, Alejandro Sanz y Eruca Sativa.

Actualmente, Simpecao está integrado por Carina Beysa (voz), Daniel Moreno y Clonti Benegas (guitarras flamencas), Federico Alma (bajo), Gabriela Garro (batería) y Leonardo Landa (percusión).

Las entradas para «Simpecao 30 años» ya se encuentran a la venta a través de EntradaWeb y en la boletería del Teatro Independencia.

Ficha

Simpecao 30 años

Fecha: Viernes 7 de agosto, 21 horas

Lugar: Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza)

Invitados especiales: Orquesta Infanto-Juvenil EMAÚS, dirigida por David Bajda

Entradas: Ya a la venta en EntradaWeb y boletería del Teatro Independencia.