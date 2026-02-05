La Fiesta de la Cosecha celebra 25 años con Las Pelotas en clave sinfónica y grandes músicos mendocinos

El ya clásico del calendario vendimial se realizará el miércoles 4 de marzo, a las 21.30 en el viñedo afincado en el ingreso al Aeropuerto de Mendoza. Sobre las hileras de Malbec la Orquesta Filarmónica provincial se unirá en un concierto único junto a Las Pelotas y grandes músicos mendocinos, todos bajo la dirección musical del maestro Gustavo “Popi” Spatocco.

Ya consagrada como el evento masivo que abre las grandes celebraciones vendimiales, la Fiesta de la Cosecha prepara su propuesta artística de excelencia para celebrar sus 25 años de historia. La organización está comandada por el Fondo Vitivinícola Mendoza, el Gobierno de Mendoza y Aeropuertos Argentina; cuenta con el apoyo fundamental de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Corporación Vitivinícola Argentina; y el importante acompañamiento de la Municipalidad de Las Heras, la Municipalidad de Guaymallén y el Consejo Federal de Inversiones.

El tándem musical será de alto impacto popular, pues Las Pelotas será la banda que subirá al escenario del aeropuerto para ofrecer sus hits en versión sinfónica junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza y sus más de 70 músicos en escena. El prestigioso maestro Gustavo “Popi” Spatocco será el encargado de la dirección musical y la composición de los arreglos sinfónicos originales para este concierto, además estrenará junto a la Filarmónica de Mendoza una obra que recorre los momentos memorables de los 25 años de la Fiesta y trae nuevamente al escenario las voces de los artistas que hicieron vibrar este escenario montado sobre el viñedo. Con cuecas y gatos llegará el momento de la cosecha y será Nico Diez quien dirigirá el ensamble de voces e instrumentos cuyanos.

Sobre el escenario del viñedo del aeropuerto se integrará un programa repleto de clásicos de Las Pelotas, que viene de realizar su “Tour 6×6” por todo el país para celebrar sus 36 años de carrera. “Jamás pensamos hasta cuándo íbamos a seguir tocando. 36 años arriba de los escenarios hablan de muchas cosas vividas. Lo más sorprendente es que seguimos siendo felices tocando, componiendo y haciendo música” resaltan los músicos de la banda integrada por Germán Daffunchio -en voz y guitarras-, Gabriela Martínez -bajo, coros- Tomás Sussmann –guitarras-, Sebastián Schachtel –teclados-, Gustavo Jove –batería-, Gaspar Daffunchio -guitarras- y Alejandro Gomez Ferrero en trompeta, coros y percusión.

En la presentación, el presidente del Fondo Vitivinícola, Bernardo Lanzilotta, comentó que “en estos 25 años, la Fiesta de la Cosecha se ha ganado un lugar único en el calendario vendimial en base a la innovación. Cultivar un viñedo en el aeropuerto de Mendoza fue la primera gran innovación y hoy este viñedo sigue siendo único en el mundo; se suma la originalidad de la propuesta artística, que innova y sorprende cada año y finalmente, la imagen del majestuoso escenario flotando sobre el viñedo de Malbec”.

Por su parte, el Subsecretario de Cultura, Diego Gareca, resaltó la actuación de la Orquesta Filarmónica: “es muy interesante, desde el punto de vista del lenguaje musical, entender que la Orquesta Filarmónica, que es la orquesta de todos los mendocinos, puede hacer este cruce generacional con Las Pelotas, una de las bandas de rock más importante, y el gran Popi Spatocco, que es otra referencia de la música nacional. Y es un orgullo que suceda en Mendoza”.

Ulpiano Suárez, intendente de la Ciudad de Mendoza, fue categórico y destacó: “Esto es Mendoza y esto sucede porque hay una articulación entre entidades, organizaciones, gobierno provincial, sector privado, y las municipalidades para que esto suceda. En esta Fiesta de la Cosecha innovadora mendocinos y visitantes tienen la posibilidad de encontrarse en un aeropuerto, pasar por un viñedo, cosechar y escuchar a la Filarmónica, que también posiciona a Mendoza en el mundo, junto al talento de los artistas del bloque de música cuyana y este año, con Las Pelotas, una banda icónica del rock nacional con tanta carga de historias y emociones que podremos disfrutar el 4 de marzo, en ese concierto único”.

Marcos Calvente, intendente de Guaymallén, resaltó la importancia de la Fiesta “como vidriera cultural que nos permite mostrar nuestro producto insignia: el espumante. Somos la Capital Nacional del Espumante, no podíamos faltar, así que los invitamos especialmente al Patio Malbec de la Fiesta de la Cosecha para que puedan ser parte de la experiencia que ofrecerá Guaymallén como Capital del Espumante”.

En representación del intendente de Las Heras, Eduardo Martín -Secretario de Gobierno- puso en valor el rol de Las Heras como cuna de Gesta Libertadora y como municipio anfitrión en la Fiesta de la Cosecha. “Será un placer volver a trabajar en conjunto. Agradecemos al Fondo Vitivinícola por hacernos parte siempre y por permitirnos acompañar esta fiesta. Si hay vino y buena música no puede fallar”.

Entradas a la venta

La preventa de entradas comenzó hoy, 4 de febrero, a través de la plataforma Entrada Web (www.entradaweb.com.ar); este año los asistentes tendrán la opción de comprar junto con su entrada una copa -acrílica- con la que podrán brindar por los 25 años de la Fiesta en el Patio Malbec. El detalle de valores es el siguiente:

Preventa entradas Sector A: ya habilitada, $15.000 (incluye copa de vino acrílica);

Venta de entradas sector B: ya habilitada, $5.000 u $8.000 con copa.

Como siempre, el predio se habilitará a partir de las 18 con stands de bodegas y propuestas gastronómicas y, a partir de las 19, comenzará el show en vivo en el Patio Malbec.

Una Fiesta que ha hecho historia

La Fiesta de la Cosecha es una celebración que se destaca por la singularidad de su propuesta artística y conceptual. Un viñedo real y la cosecha de sus racimos maduros se fusiona con un espectáculo sinfónico sin precedentes.

Su escenario también es único en el mundo. Es que el viñedo de casi 3 hectáreas de Malbec -la variedad tinta emblemática argentina-, que está afincado en el ingreso al aeropuerto internacional de Mendoza, no tiene antecedentes en el ámbito internacional. Quienes llegan a la provincia por esta puerta de entrada se encuentran con dos paños de vid que hablan de una vitivinicultura moderna y sustentable, la expresión clara de una actividad que visionariamente comprendió la importancia del turismo como gran generador de experiencias memorables.

Desde sus inicios en el año 2000, cuando se inauguró el viñedo en el aeropuerto, la Fiesta de la Cosecha comenzó una historia que no ha cesado de crecer hasta establecerla hoy como un evento masivo y multitudinario que abre el calendario de las grandes celebraciones vendimiales. Es una altísima y curada expresión con estilo artístico propio, expresado en la raigambre sinfónica de la música popular que ofrece en cada edición.

Sobre el escenario, que literalmente flota sobre el emblemático viñedo de Malbec, la Filarmónica provincial -y también otras orquestas que fueron parte de la Fiesta como la Sinfónica de la UNCuyo y la Orquesta del Teatro Colón- ha sido la base de un repertorio cuidadosamente elegido para representarnos ante el país y el mundo.

Este evento ha recibido a nombres fundamentales de la escena nacional y latinoamericana; como Susana Baca, Divididos, Ciro Martínez, Ricardo Mollo, Elena Roger, Peteco Carabajal, Raly Barrionuevo, Lisandro Aristimuño, David Lebón, Pedro Aznar, Escalandrum, Los Auténticos Decadentes. También es un acontecimiento que realza y celebra el talento de los artistas locales que han sido parte del concierto; como las sopranos Fabiana Bravo y Verónica Cangemi, las voces cuyanas de Juanita Vera, Yolanda y Carla Navarro, el Dúo Nuevo Cuyo, Los Trovadores de Cuyo, Markama, Orozco Barrientos y muchos más. La conjunción musical de la Fiesta de la Cosecha la ha colmado de identidad y excelencia a través de su historia.