Frases que no debes decir en el trabajo: «no es mi trabajo» al «solo estoy siguiendo órdenes»

Muchas veces en el trabajo se utilizan frases que corren el riesgo de transmitir una falta de espíritu de colaboración. Esto es aún más evidente para quienes trabajan en contextos internacionales y al interactuar con jefes o jefas de otra nacionalidad, pueden tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas y poder expresarse correctamente. Tales circunstancias pueden socavar seriamente la reputación y crecimiento profesional, así como la relación con el equipo de trabajo. Esto no significa tener que ser demasiado servil, pero es bueno tener en cuenta que ser proactivo y flexible al interactuar en el trabajo puede marcar la diferencia.



«La buena comunicación en el lugar de trabajo ayuda a generar confianza, comprensión y respeto mutuos. En tal entorno, los empleados y empleadas pueden comunicarse de manera constructiva, logrando que, por ejemplo, las reuniones y las sesiones de brainstorming se vuelvan más fructíferas porque se sienten libres de expresar sus opiniones y compartir ideas innovadoras. Y en consecuencia hay un aumento de la productividad», comenta Nicola Carboni, Babbel for Business Sales Manager. Y agrega, «con los cursos disponibles en nuestra plataforma, las lecciones en vivo y el podcast Talking on the Job ofrecemos todos los recursos que ayudan a interactuar positivamente en el lugar de trabajo«.

Por este motivo, los lingüistas y expertos de Babbel for Business, la plataforma de aprendizaje corporativa de idiomas, han creado una guía para reformular frases y expresiones que pueden hacer que las personas parezcan perezosas en el ámbito laboral, con el objetivo de sugerir e incentivar una comunicación que transmita una actitud positiva y proactiva, con espíritu de colaboración e iniciativa.

«No es mi trabajo» o «esto no estaba en la descripción de mi trabajo» (It´s not my job / This was not in my job description)

Cuando se le solicita a una persona realizar tareas que no son relevantes para su área de especialización, es recomendado evitar la respuesta «no es mi trabajo » o » no es parte de mis funciones» si no quiere que lo tilden de vago. Sugerir el nombre de un colega más especializado, es un simple gesto, que demuestra un espíritu de colaboración. Para estar aún más predispuesto, y al mismo tiempo poder adquirir nuevas habilidades, es recomendable ofrecerse a aprender y solicitarrealizar una capacitación específica. Por lo tanto, los expertos de Babbel recomiendan utilizar frases como:

-«Creo que X tiene una mejor experiencia para realizar esta tarea. ¿Debería consultar con ellos?» (I believe the (position or department) has a better expertise to accomplish this task. Should I check with them?) y eventualmente sugerir «¿sería posible una capacitación patrocinada por la empresa?» (I don’t have enough knowledge on this field. Would a training sponsored by company be a possibility?).

«No me pagan lo suficiente por esto» (I don´t get paid enough for this)

También en este caso, si se cree que no tener suficiente autoridad o experiencia, se podría indicar el nombre de otro colega con calificaciones más adecuadas.Responder «no me pagan lo suficiente por esto» podría ser muy apresurado y ser percibido negativamente por el jefe. Para formular una respuesta alternativa, se podría decir:

-«Creo que esta tarea no es adecuada para mi puesto actual. Por favor, déjame sugerirte una alternativa» («I believe this task is not suitable for my current position. Please let me suggest an alternative.»).

«Solo estoy siguiendo órdenes» (I am just following orders)

Los expertos de Babbel aconsejan no responder esta frase a los jefes o miembros de otros departamentos que expresan una preocupación o crítica sobre la manera de operar o proseguir. Por el contrario, sugieren explicar cómo la tarea en cuestión y cómo llevarla a cabo se alinea con los objetivos y KPIs de tu equipo. Sin embargo, se debe estar abierto a la retroalimentación externa y hablar de ello internamente. De hecho, esto podría conducir a una revisión de la estrategia y encontrar una solución que sea satisfactoria para todos. Algunas alternativas posibles son:

-«Mi trabajo está de acuerdo con la dirección / KPI / estrategia del departamento. Sin embargo, ciertamente puedo comunicar sus comentarios / desacuerdos al equipo para que podamos trabajar para encontrar una solución que también pueda satisfacer las necesidades de su equipo» (My work is in accordance with the department´s direction / KPI /strategy. However, I can certainly communicate your feedback / disagreement to the team so that we can work towards finding a solution that can accomodate your team’s needs too).

«Este problema es culpa de otra persona» o «esto no es mi culpa» (This problem is somebody else fault / This is not my fault)

En caso de un error, se tiene que asumir las responsabilidades y considerar los comentarios negativos como oportunidades de mejora. Si, por otro lado, no se tiene ninguna relación con el asunto, aún se debería responder de una manera más constructiva, por ejemplo:

-«No participé en esta tarea/proyecto. Sin embargo, estoy seguro de que la persona responsable apreciará sus comentarios constructivos» (I was not involved in this task / project. However, I am sure the responsible person would appreciate your constructive feedback).

«Es lo que hay», «es lo que es» o «esto es así» (It is what it is)

«Eso es todo y listo» revela cierta pasividad, mente cerrada y falta de resolución de los problemas. Para no dar esta impresión, sería necesario mantener un enfoque más proactivo, sugiriendo alternativas para mejorar la situación:

-«Si bien esto parece inmutable, ¿discutimos cómo mejorar la situación y cambiar el statu quo?» (While this seems immutable, shall we discuss how to improve the situation and change the status quo?).

«Estoy tapado» o «Tengo demasiado que hacer, no puedo ayudarte. Pregúntale a alguien más» (I’ve too much on my plate, I can’t help you / ask someone else)

Para ayudar a los colegas incluso cuando se está sobrecargado de trabajo o cuando literalmente «estás tapado de trabajo», se puede intentar acordar un plazo que permita tanto completar las tareas más urgentes que ya estaban programadas, como hacerse cargo del nuevo proyecto o tarea.Si no se puede tomar ese compromiso, también se puede sugerir a alguien más para contactar:

-«¿Cuándo es la fecha límite de su solicitud? Desafortunadamente, estoy «tapado» en este momento y no puedo ser de ayuda. Estaré encantado de ayudarte (mañana/la próxima semana) cuando haya terminado con esta (tarea/proyecto). En caso de que sea urgente, le sugiero que se comunique con…» (When is the deadline of your request? Unfortunately I am tied up at this moment and cannot be of assistance. I would be happy to help you (tomorrow/ next week) when I am done with this (task/project). In case it’s urgent, I would you suggest to contact…).