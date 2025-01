El viaje a India que reúne a mujeres mendocinas a través de una experiencia única

De la mano de Shanti Soleti -Creadora de Meditamos en Unidad y quien recorre India desde hace más de 11 años- y Muriel del Barco -Comunicadora Social y Coach- nace Devi -Viajes para el Corazón-. La experiencia busca reunir a mujeres que quieran viajar a estos destinos con la intención de transformar sus vidas sintiéndose seguras y cuidadas.

El próximo 1 de marzo un grupo de mujeres mendocinas desembarcará en India a través de una experencia única. Devi Viajes -acompañamiento y guía ideada por Muriel del Barco y Shanti Soleti- pensó en todas esas mujeres que quieren conocer destinos exóticos, experimentando técnicas transformadoras, a través de la meditación, el coaching y también el yoga.

“Como comunicadoras del bienestar encontramos que hay muchas mujeres que quieren conocer destinos que ayudan a nuestro desarrollo espiritual, pero al tratarse de países exóticos, muy alejados y con culturas muy diferentes, el factor común de todas era el miedo. Es que sin la guía ni la información adecuada, hasta el destino más lindo puede ser decepcionante”,contó Muriel y sumó Shanti:

“Por eso decidimos fusionar nuestras experiencias para guiar estos viajes. Es que hace más de 11 años que viajo a India con grupos trabajando con una importante agencia de turismo de allá que nos prometen seguridad y además guías en español”.

El primer viaje que guiarán ambas referentes será a India y se llevará a cabo del 1 al 15 de marzo del corriente año. Mientras que pronto anunciarán sus próximas fechas y destinos.

El grupo – que ya está conformado con mujeres de todo el país y también de Uruguay- visitará: Nueva Delhi, Agra, Jaipur, Rishikesh y Goa. Compartiendo actividades de yoga, meditación y coaching espiritual para conectar con su espiritualidad.

Los viajes son en grupos reducidos en plan de generar un entorno íntimo y de confianza.

Si vos también querés sumarte, podrás contactar a Devi Viajes. Todavía estás a tiempo.

WhatsApp https://wa.me/5492614856754

Más acerca de Devi

“Un viaje de mil millas ha de comenzar con un simple paso”. – Lao Tzu

Esta frase representa sin duda la capacidad de crear realidades y que estas se manifiesten. Devi, nace de forma natural, en la búsqueda de ambas de encontrar espacios para conexión y desarrollo de la consciencia de manera profunda y responsable. En nuestro amor a viajar y el poder que nos habita creamos este maravilloso proyecto para acompañarlos por todo el mundo a vivir experiencias que incluyen cuerpo, mente y alma.

Acerca de sus fundadoras

MURIEL DEL BARCO

Licenciada en Comunicación Social. Periodista egresada de la Universidad Juan Agustín Maza. Coach Evolutiva Integral. Ceo MassesKolton.

Nací, estudié y trabajé en Mendoza, Argentina, donde además me desarrollé en diferentes medios de comunicación: TV, radio, diario, teatro, revistas y redes sociales. Me especialicé en Marketing de Moda y Lifestyle en Instagram. Con una comprensión profunda de las tendencias, la estética y la narrativa visual, me he convertido en una experta en potenciar el poder de esta plataforma como vehículo para la promoción de marcas y estilos de vida.

Así fue cómo fundé MassesKolton, una agencia de comunicación especializada en marketing digital.

Además, creé mi marca personal para EXPLORAR- CREAR Y CONECTAR y puedo enseñarte a crear la tuya a través de sesiones individuales, cursos y talleres. Sin embargo, mi camino ha evolucionado hacia un nuevo enfoque, uno que me llena de satisfacción y me permite marcar una diferencia significativa en la vida de las personas. En la actualidad, estoy completamente entregada al Coaching Evolutivo Integral, un espacio donde puedo fusionar mis habilidades comunicativas con mi deseo de ayudar a otros a alcanzar un equilibrio y plenitud en todas las áreas de la vida.

SHANTI SOLETI

Licenciada en Recursos Humanos. Coach Life certificada por Tony Robbins, Master Instructor en Dhyana meditación, Certificada en India. Master en Meditación certificado por Deepak Chopra. Ceo de Meditamos en Unidad.

Nací en la provincia de Mendoza, Argentina, donde tuve la posibilidad en los primeros años de mi adolescencia de descubrir la espiritualidad. Además, tuve un camino evolutivo en el cual comencé trabajando en empresas muy importantes, paralelo a esto nacía Meditamos en Unidad. En el año 2013, tuve el primer encuentro con mi profesorado en mindfulness y en el año 2014, viajé a India por primera vez a tomar mi maestría.

Cada año tuve la posibilidad de seguir en contacto con este maravilloso país, tomando instructorados y teniendo la posibilidad de trabajar en el Osho Resort y Ekam Oneness University. A lo largo de estos años han participado más de 8000 alumnos en sus procesos de despertar. En la actualidad, estoy completamente entregada al Crecimiento de Consciencia en workshops, clases presenciales y virtuales. Retiros y viajes a India y el mundo. Deseo que este proceso de encontrarnos en este momento de nuestras vidas sea la evolución más poderosa que recibas. Namaste.