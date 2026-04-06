Andesmar expande su red de conectividad con nuevas rutas estratégicas que unen el país de punta a punta

Con una inversión enfocada en la movilidad regional y de larga distancia, la empresa líder de transporte terrestre lanza un servicio de 12 frecuencias diarias entre Mendoza y San Juan con tarifa promocional e inaugura un corredor inédito que vincula el Noroeste Argentino con la Patagonia.

Andesmar reafirma su rol protagónico en la infraestructura de transporte argentina al anunciar una serie de inversiones destinadas a optimizar la movilidad en diferentes puntos del país. En una apuesta por mejorar la dinámica diaria en la región de Cuyo, la compañía ha implementado una nueva línea que une las capitales de Mendoza y San Juan con un total de 12 frecuencias diarias. Esta propuesta busca adaptarse al ritmo de pasajeros que viajan por motivos laborales, comerciales o turísticos, ofreciendo una grilla horaria amplia que permite realizar viajes de ida y vuelta en la misma jornada.

Conectividad regional y beneficios exclusivos

Un elemento distintivo de este servicio regional es su integración estratégica con el Aeropuerto de Mendoza. Al establecer una parada técnica en la terminal aérea, Andesmar facilita la logística intermodal tanto para el pasajero corporativo como para el turista internacional, eliminando la necesidad de traslados adicionales.

Para incentivar este flujo constante, la empresa ha lanzado una promoción de 2×1 en pasajes de ida y vuelta. Bajo esta modalidad, al comprar el tramo de ida por $10.000, el tramo de vuelta tiene un costo simbólico de solo $1 (resultando virtualmente gratuito). Esta oferta es ideal para quienes planean escapadas durante los fines de semana largos o las próximas vacaciones de invierno y desean visitar San Juan con la opción más competitiva del mercado.

Cabe destacar que esta promoción es válida exclusivamente para compras en agencias físicas, la vuelta no admite cambios y las condiciones están sujetas a modificación.

Un hito histórico: El NOA unido con el sur de la Patagonia

En paralelo al refuerzo en Cuyo, la empresa marca un hito en la conectividad nacional con la apertura de una ruta estratégica que conecta el Noroeste Argentino (NOA) con el sur profundo de la Patagonia. A partir del 15 de marzo, un nuevo servicio directo vincula las provincias de Catamarca y La Rioja con Caleta Olivia, en Santa Cruz, atravesando puntos neurálgicos como Córdoba y Santa Rosa de La Pampa. Este corredor vital integra a 22 localidades, incluyendo paradas en ciudades clave como Villa Carlos Paz, Las Grutas, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

Tecnología y confort de última generación

Para este extenso trayecto, que contará con salidas los martes, viernes y domingos, la firma ha dispuesto una flota equipada con internet satelital permanente, garantizando conectividad incluso en las zonas más remotas de la ruta. Los pasajeros pueden optar por diferentes niveles de confort mediante el sistema de unidades Mix (butacas cama y semicama), complementado con opciones de financiación sin interés. Esta expansión reafirma el compromiso de Andesmar por ofrecer soluciones de transporte seguras que integran de forma real los extremos del territorio nacional.