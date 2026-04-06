Semana Santa Mendoza 2026: fuerte movimiento turístico, alta ocupación y más de $18 millones de impacto económico

La provincia de Mendoza volvió a consolidarse como uno de los destinos más elegidos del país durante Semana Santa 2026, con cifras que reflejan un desempeño sólido en el contexto de un turismo nacional más prudente y de estadías más cortas.

De acuerdo con datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Mendoza recibió 67.211 turistas, alcanzando una ocupación promedio del 82% y generando un impacto económico estimado en $18.600 millones.

Turismo en Mendoza: números clave de Semana Santa 2026

El comportamiento del turismo en Mendoza se destacó por:

Estadía promedio: 3 días

3 días Gasto diario por turista: $92.412

$92.412 Ocupación en polos clave: Gran Mendoza: 90% Potrerillos: 92% Ruta 82 y Cacheuta: 88% San Rafael y zona sur: 78%



Estos números posicionan a Mendoza como uno de los destinos con mejor rendimiento relativo del país, en línea con una demanda sostenida pese al contexto económico.

Un turismo más estratégico: escapadas cortas y consumo moderado

A nivel nacional, Semana Santa movilizó a más de 2,8 millones de turistas, pero con un cambio en el comportamiento del viajero:

Se priorizaron viajes cortos y cercanos

Se registró una caída del gasto real del 18,9%

La estadía promedio bajó a 2,6 noches

En este escenario, Mendoza logró sostener su competitividad gracias a su diversidad de propuestas y la cercanía con grandes centros emisores.

Enoturismo, gastronomía y naturaleza: las claves del éxito en Mendoza

El atractivo de Mendoza estuvo apalancado en una oferta integral que combinó:

Experiencias enoturísticas en bodegas

en bodegas Gastronomía regional de alto nivel

de alto nivel Actividades al aire libre en montaña y naturaleza

en montaña y naturaleza Agenda cultural y religiosa propia de Semana Santa

Además, el movimiento turístico se distribuyó en toda la provincia, incluyendo destinos como Uspallata, Valle de Uco, Malargüe y la Zona Este, lo que evidencia una descentralización del turismo.

Mendoza se posiciona en el mapa turístico nacional

Dentro del contexto nacional, Mendoza se mantuvo entre los destinos más elegidos junto a polos como Bariloche y Salta, destacándose por su equilibrio entre volumen de turistas, nivel de ocupación e impacto económico.

En lo que va de 2026, los fines de semana largos ya movilizaron a más de 6,8 millones de turistas en Argentina, con un gasto total superior a $2 billones, confirmando el rol estratégico del turismo como motor económico.

Perspectivas: un destino competitivo en un contexto desafiante

Los resultados de Semana Santa 2026 reflejan que Mendoza no solo mantiene su atractivo, sino que logra adaptarse a un turista más racional y selectivo, apostando a experiencias de valor, cercanía y calidad.

Con estos indicadores, la provincia continúa fortaleciendo su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos del país, con impacto directo en la actividad económica regional.