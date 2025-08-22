El Triunfo de Baco presenta su renovada plataforma para winelovers y foodies

A partir de la última semana de agosto, El Triunfo de Baco presenta una versión totalmente renovada de su página web, pensada para ofrecer una experiencia más completa, organizada y atractiva para todos los #winelovers y #foodies.

El nuevo diseño incluye secciones temáticas que facilitan la navegación y permiten localizar la información de forma más rápida. Además, se amplían los espacios para avisos publicitarios, con la posibilidad de contratar por cantidad de impresiones o segundos, tanto en la portada como en secciones específicas orientadas al público objetivo.

¿Qué vas a encontrar en esta nueva etapa?

Wine & Spirits: Todo lo relacionado con bodegas, lanzamientos, varietales, notas de cata, educación vitivinícola, insumos y negocios, además de la agenda más completa del mundo del vino.

Todo lo relacionado con bodegas, lanzamientos, varietales, notas de cata, educación vitivinícola, insumos y negocios, además de la agenda más completa del mundo del vino. A la Carta: Tendencias gastronómicas, nuevos restaurantes, chefs y estilos que marcan la diferencia.

Tendencias gastronómicas, nuevos restaurantes, chefs y estilos que marcan la diferencia. Viajes y Turismo: Información actualizada sobre destinos, alojamientos, spas, tours y recomendaciones para planificar escapadas y vacaciones.

Información actualizada sobre destinos, alojamientos, spas, tours y recomendaciones para planificar escapadas y vacaciones. Buen Vivir: Artículos sobre psicología, espiritualidad, bienestar, deporte, salud y cuidado del cuerpo.

Artículos sobre psicología, espiritualidad, bienestar, deporte, salud y cuidado del cuerpo. Arte y Cultura: Recomendaciones de cine, series, música y libros.

Recomendaciones de cine, series, música y libros. Columna de Tenis: Un espacio dedicado a este deporte que combina salud, concentración y meditación activa.

Además, la web incorpora una sección especial dedicada a Dionisias Wine Fair, la feria de vinos protagonizada por mujeres que ya suma cuatro ediciones consecutivas. Allí se podrá conocer más sobre las enólogas, dueñas de bodegas e ingenieras agrónomas que lideran este encuentro, además de la agenda de eventos que se vienen a partir de septiembre.

Por último, se mantiene disponible la suscripción gratuita al Newsletter semanal, que permite recibir todas las novedades directamente en el mail o celular.

El Triunfo de Baco, como su nombre lo indica, sigue siendo una celebración a los sentidos, ahora con más propuestas, más información y más servicios para quienes disfrutan del buen vino, la buena mesa y el buen vivir.