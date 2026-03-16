El músico, compositor y cantante uruguayo Jorge Drexler presenta su esperado nuevo disco en Mendoza

Con más de tres décadas de trayectoria, Drexler ha construido una obra sólida y singular dentro del panorama musical internacional. A lo largo de su carrera ha publicado quince discos de estudio y ha llevado su música a escenarios de todo el mundo, consolidando una propuesta artística marcada por la curiosidad, la experimentación y una profunda sensibilidad poética.

Su multi galardonada obra se caracteriza por ser un diálogo constante entre música, literatura y conocimiento, con letras que transitan con naturalidad entre la poesía y la ciencia. Apasionado de la palabra —y de la décima— Drexler ha desarrollado un lenguaje propio que explora las emociones mientras busca tender puentes entre culturas y sociedades, apelando a la empatía y a los vínculos que nos conectan.

En este momento especialmente fértil de su carrera, el artista comparte hoy con el público “TARACÁ”, un álbum que propone un nuevo capítulo en su trayectoria creativa. El disco se presenta como un trabajo de puentes: generacionales y geográficos, estilísticos y temporales, concretos y simbólicos. Uruguay, Puerto Rico y España son los vértices de esta triada. Con la clave del candombe uruguayo como hilo conductor y transversal, Drexler presenta once cortes bellos, sonoros, frondosos, con la letra y el tambor como principales protagonistas en la mayoría de canciones.

“TARACÁ”, cuyo título es una aféresis de “estar acá” -y un juego con el ritmo del tambor chico- funciona también como una comunidad musical, que invita a la mesa a la Rueda de Candombe, el artista Américo Young, la murga Falta y Resto, la rapera puertorriqueña Young Miko, el guitarrista Julio Cobeli y la cantaora de flamenco Ángeles Toledano. A través de estas colaboraciones, el disco se convierte en un abanico de patrimonio musical que dialoga con distintos orígenes y miradas artísticas. Un pantone que completa la producción de Lucas Piedra Cueva, Mauro, Tadu Vázquez, Gabo Lugo, Facundo Balta y el propio Drexler. Mezclado por Carles “Campi” Campón y masterizado por Fred Kevorkian.

La creatividad audiovisual del disco ha sido un trabajo inteligente y afilado, amén de colectivo. El arte y diseño físico del álbum corre a cargo de Bandiz Studio (David Heofs y Sergio Polvorinos). Los directores Joana Colomar y Rodrigo Méndez co dirigen los visuales (lyric videos) que sirven de soporte a cada canción -además del videoclip del segundo adelanto, “¿Qué será que es?”. El primer vídeo, “Toco madera”, lo firmaba Mario Arenas sobre una idea de Jorge Drexler.



Este lanzamiento mundial llega acompañado de un impresionante showcase grabado en Montevideo, que presenta en directo alguna de las canciones de “TARACÁ”. Una ventana al sonido vivo y presente de Uruguay, que, en apenas treinta minutos, abre el tesoro sonoro que es este disco.

Aquí arranca el camino propio de “TARACÁ”, tras la entrega del artista -que lleva escribiendo este álbum media vida- ahora es del público y de todos aquellos que quieran cruzar los puentes que aquí deja tendidos.

Un regreso esperado y el inicio de su gira sudamericana

En abril Jorge Drexler comienza una gira internacional y regresa a la Argentina, cuyo tour comienza en Mendoza.

Luego de ocho años volverá a la provincia, el viernes 10 de abril, en lo que será su primer concierto en el Arena Maipú Stadium. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo efectivo). Beneficio clientes Visa Banco Galicia 6 cuotas sin interés.

En el caso de Mendoza, el anuncio marca su vuelta a la provincia después de varios años: su última presentación allí fue en 2018, motivo por el cual este retorno es especialmente anhelado por el público local.

Además de regresar a los escenarios argentinos luego de casi tres años, Drexler recorrerá Chile, Uruguay y Brasil. Esto refuerza un lazo artístico y afectivo construido a lo largo del tiempo con su público: una relación basada en la escucha atenta, la emoción y la fidelidad que acompaña cada una de sus etapas.