Doña Paula recibe doble Oro en los Best Of Wine Tourism Awards 2025

Bodega Doña Paula fue distinguida con dos medallas de Oro en la 20º edición de los Best Of Wine Tourism Awards, el certamen internacional que reconoce la innovación y la excelencia en el enoturismo dentro de la red Great Wine Capitals.

Los galardones llegaron en las categorías Experiencias Innovadoras y Prácticas Sustentables, consolidando a Doña Paula como referente del turismo del vino en Mendoza y como embajadora de la provincia en la final internacional que se celebrará en noviembre en Burdeos, Francia.

El Oro en Experiencias Innovadoras distinguió al Terroir Camp, una propuesta que invita a recorrer los viñedos, comprender cómo influyen los suelos, las altitudes y los microclimas en cada vino, y culminar con una degustación guiada y una experiencia inmersiva de realidad virtual.

Por su parte, el Oro en Prácticas Sustentables reconoció el trabajo integral de la bodega, certificada como Viña Sustentable, que aplica protocolos responsables en todos sus procesos productivos y en su propuesta turística.

Además del Terroir Camp, Doña Paula ofrece experiencias como Lake Camp, Lunch Day y Full Day Doña Paula, que combinan recorridos por viñedos, gastronomía con productos de la huerta, clases de cocina regional, almuerzos maridados y actividades inmersivas en un entorno natural único. Todas estas propuestas están disponibles en español, inglés y portugués, dirigidas tanto a turistas nacionales como internacionales.

Al respecto, Noelia Rinaudo, Jefa de Turismo y Hospitalidad de Doña Paula, señaló:

«Estos reconocimientos nos inspiran a seguir creando experiencias auténticas que reflejen la identidad de nuestra tierra y nuestro compromiso con la sustentabilidad. Para nosotros, recibir visitantes es la oportunidad de mostrar cómo el vino se conecta con la naturaleza, la innovación y la cultura mendocina.»

Sobre los Best Of Wine Tourism Awards

Organizados por la red internacional Great Wine Capitals, los Best Of Wine Tourism Awards se celebran anualmente en las principales capitales del vino del mundo. Reconocen a las bodegas y proyectos turísticos que se destacan en categorías como arquitectura, gastronomía, sustentabilidad, innovación y arte, entre otras.

Sobre Bodega Doña Paula

Fundada en 1997 en Mendoza, Doña Paula elabora vinos de alta gama con uvas 100 % provenientes de viñedos propios, ubicados en las mejores zonas vitivinícolas del país. Con más de 700 hectáreas distribuidas en tres fincas, la bodega cuenta con la certificación de Viña Sustentable, garantizando prácticas responsables en cada etapa de la producción.