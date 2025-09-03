Desde Mendoza a Miami: la artista Carla Ruiz presenta su obra en la muestra Pulso Argentino

El Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Miami inaugura la muestra colectiva Pulso Argentino, una propuesta que viste sus paredes con arte nacional y reúne a cuatro creadores: Carla Ruiz, Romina Graziani, Virginia Casado y Álvaro Krupkin.

Entre ellos, destaca la participación de la mendocina Carla Estefanía Ruiz, artista visual, radicada en Miami desde hace tres años. Su obra se caracteriza por fusionar lo espiritual con lo contemporáneo, inspirándose en la geometría sagrada, los códigos universales y el poder simbólico del color.

«Mi arte busca generar conexión, transmitir energía y abrir espacios de reflexión interior. Cada cuadro es un puente entre lo íntimo y lo colectivo, entre lo visible y lo invisible», explica Ruiz, quien en los últimos años también ha realizado murales, exhibiciones y colaboraciones con instituciones culturales de Florida. Carla Ruiz, viviendo en Miami. Una latina que es parte de la nueva cultura Anglolatina, que se ha formado en ese nuevo faro sociocultural económico del mundo, que es la Florida.

La muestra Pulso Argentino propone un diálogo entre estilos y lenguajes diversos: la geometría espiritual y abstracta de Ruiz, la delicadeza matérica de Graziani, la propuesta conceptual y lineal de Casado y la potencia visual de Krupkin. En conjunto, las obras se convierten en un mapa de identidades que refleja la vitalidad del arte argentino en el exterior.

«Para mí es un orgullo enorme representar a mi país en este espacio y poder mostrar que el arte argentino tiene un pulso vivo, fuerte y capaz de trascender fronteras», agrega la artista mendocina.

La exhibición podrá visitarse en el Consulado Argentino en Miami hasta enero de 2026, con entrada libre y gratuita.