Caballeros de la Quema lanzó nuevo álbum de estudio después de 25 años y comienza una gira nacional

Por motivos de producción ajenos a la banda, el show de Los Caballeros de la Quema previsto para el 3 de octubre en el Arena Maipú Stadium se reprograma para el jueves 27 de noviembre, en el mismo lugar.

Las entradas adquiridas serán válidas sin necesidad de cambio para la nueva fecha.

Quienes no puedan concurrir deberán comunicarse por la misma vía donde realizaron la compra, para recibir la información correspondiente sobre la devolución.

Las entradas para la nueva fecha el 27 de noviembre, en el Arena Maipú Stadium están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena.

Clásicos y nuevas canciones del sountrack nacional

Con más de tres décadas de trayectoria y un repertorio que marcó a una generación, la banda de Morón acaba de lanzar su nuevo disco “Fiesta Zombi”.

Los Caballeros de la Quema volvieron a grabar un disco con nuevas canciones, como si el tiempo no hubiera pasado, aunque hayan transcurrido 25 años.

En “Fiesta de Zombis” logran condensar la música y la lírica que los caracterizó entre los últimos años del siglo XX, y los albores del nuevo milenio.

En estos 10 tracks (más la versión del clásico de Los Abuelos de la nada, “Costumbres Argentinas”) existe una síntesis muy lograda entre los Caballeros de ‘Manos Vacías’ (1993) y ‘Fulanos de Nadie’ (2000).

“Fiesta de Zombis” es un disco que suena a clásico, con canciones nuevas, que tienen un efecto curioso: a medida que van pasando los temas, automáticamente se incorporan a nuestro cuerpo y alma, como si ya los conociéramos.

En ese sentido, es un disco rápido, vertiginoso. En lo musical no baja de ritmo hasta el final con la súper balada ‘Todo va a pasar’, y en cuanto a las letras, casi sin respiro te tiran la vida en la cara. El paso del tiempo es la temática clave que atraviesa casi todas las canciones, donde Los Caballeros desnudan su sentir con la edad que están atravesando, de la misma manera que lo hicieron 30 años atrás, por supuesto, sin dejar de lado la mirada crítica en clave social. O sea, es un disco lógico.

Testimonial, gracioso, crítico y reflexivo, ‘Fiesta de Zombis’ se presenta como un disco que nos devuelve a Los Caballeros de la Quema, con todo eso que queremos escuchar. La banda está disfrutando el momento, y eso también se siente.

Iván Noble, Martín Méndez, Javier Cavo, Pablo Guerra y Pato Castillo subirán al escenario con la misma química y entrega de siempre.

Desde que Los Caballeros de la Quema volvieron a los escenarios, tuvieron shows notables, con miles de fans recordando y cantando todos los hits, tanto en el Luna Park del 2003 o en Obras o los Festivales Vivimos Música, Taragüí Rock o su notable perfomance en el Quilmes Rock 2025.

Los Caballeros de la Quema, o sea Iván Noble, Martín Méndez, Javier Cavo, Pablo Guerra y Pato Castillo, siguen generando buena música que se plasma en el primer disco de estudio desde el 2000 (el recordado “Fulanos de nadie”).

PRÓXIMAS FECHAS

10 DE OCTUBRE – MOVISTAR ARENA – CABA

24 DE OCTUBRE – METROPOLITANO – ROSARIO

25 DE OCTUBRE -TEATRO SAN CARLOS – JUNÍN

27 DE NOVIEMBRE – ARENA MAIPÚ – MENDOZA