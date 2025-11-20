ARTmósfera celebra su aniversario con una feria de arte y diseño en Chacras de Coria

Arte, diseño y gastronomía vuelven a encontrarse en Chacras de Coria con una nueva edición de ARTmósfera arte & diseño, la feria mendocina que se consolida como un referente para los amantes de la creatividad local. El evento se realizará el 22 y 23 de noviembre en Garage Chacras, un espacio único ubicado en el histórico ex vivero Orsini, donde naturaleza, arte y diseño conviven en perfecta armonía.
Un fin de semana para vivir el arte mendocino
En el marco del mes aniversario de ARTmósfera, esta edición llega con propuestas renovadas, nuevos diseñadores y una experiencia sensorial completa:
- Paseo de compras con diseño local
- Esculturas y pintura en vivo
- Gastronomía fusión chino–peruana
- Barra de vinos, cócteles y cafetería
- Música y un entorno natural inigualable
- Garage Chacras, actualmente reconvertido en tienda de moda circular, suma además una propuesta sustentable que promueve el consumo responsable mediante la reutilización de indumentaria en excelente estado.
Sábado 22 de noviembre | 11 a 19 h
El sábado inicia con una completa muestra de arte en atriles y esculturas, seguida de una cuidada selección de diseño mendocino curada por Gonzalo Martín y Gustavo Valdez, organizadores del ciclo.
Participan los artistas:
Sheila Vanella, Romina Vignetta, Silvana Tumminelli, Daniel Nolly, Gonzalo Hidalgo, Agos Noli, Damián Peralta, Francisco Atencio, Fer Perez y Mariana Poletto.
Domingo 23 de noviembre | Desde las 11 h El jardín vuelve a llenarse de color y creatividad:
- Diseño cerámico
- Joyería de autor
- Decoración y textiles con eco–diseño
- Moda sustentable, suprareciclaje y upcycling
- Gastronomía CHIFA wok
- Barra de vinos de Wine Shopp
- Cafetería de Andando Café bajo la sombra del clásico bosque de Chacras
Una propuesta ideal para mendocinos y turistas que buscan un fin de semana distinto, rodeado de naturaleza, arte y buena energía.
Orsini 207, Chacras de Coria
Entrada libre y gratuita
Próximas fechas de ARTmósfera
07 de diciembre – Centro de Chacras | Jardines de 555 Café
13 y 14 de diciembre – Rincón Gieco, Chacras de Coria
20 y 21 de diciembre – Centro de Chacras | Jardines de 555 Café
Reservas abiertas
Instagram: @ARTmosfera.diseno
WhatsApp: 261 454 6822