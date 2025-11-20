ARTmósfera celebra su aniversario con una feria de arte y diseño en Chacras de Coria

Arte, diseño y gastronomía vuelven a encontrarse en Chacras de Coria con una nueva edición de ARTmósfera arte & diseño, la feria mendocina que se consolida como un referente para los amantes de la creatividad local. El evento se realizará el 22 y 23 de noviembre en Garage Chacras, un espacio único ubicado en el histórico ex vivero Orsini, donde naturaleza, arte y diseño conviven en perfecta armonía.

Un fin de semana para vivir el arte mendocino

En el marco del mes aniversario de ARTmósfera, esta edición llega con propuestas renovadas, nuevos diseñadores y una experiencia sensorial completa:

Paseo de compras con diseño local

Esculturas y pintura en vivo

Gastronomía fusión chino–peruana

Barra de vinos, cócteles y cafetería

Música y un entorno natural inigualable

Garage Chacras, actualmente reconvertido en tienda de moda circular, suma además una propuesta sustentable que promueve el consumo responsable mediante la reutilización de indumentaria en excelente estado.

Sábado 22 de noviembre | 11 a 19 h

El sábado inicia con una completa muestra de arte en atriles y esculturas, seguida de una cuidada selección de diseño mendocino curada por Gonzalo Martín y Gustavo Valdez, organizadores del ciclo.

Participan los artistas:

Sheila Vanella, Romina Vignetta, Silvana Tumminelli, Daniel Nolly, Gonzalo Hidalgo, Agos Noli, Damián Peralta, Francisco Atencio, Fer Perez y Mariana Poletto.

Domingo 23 de noviembre | Desde las 11 h El jardín vuelve a llenarse de color y creatividad:

Diseño cerámico

Joyería de autor

Decoración y textiles con eco–diseño

Moda sustentable, suprareciclaje y upcycling

Gastronomía CHIFA wok

Barra de vinos de Wine Shopp

Cafetería de Andando Café bajo la sombra del clásico bosque de Chacras

Una propuesta ideal para mendocinos y turistas que buscan un fin de semana distinto, rodeado de naturaleza, arte y buena energía.

Orsini 207, Chacras de Coria

Entrada libre y gratuita

Próximas fechas de ARTmósfera

07 de diciembre – Centro de Chacras | Jardines de 555 Café

13 y 14 de diciembre – Rincón Gieco, Chacras de Coria

20 y 21 de diciembre – Centro de Chacras | Jardines de 555 Café

Reservas abiertas

Instagram: @ARTmosfera.diseno

WhatsApp: 261 454 6822