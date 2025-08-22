Yacopini Motors presentó el primer eléctrico de la marca Chevrolet y el restyling de dos clásicos

En su concesionario de Godoy Cruz, Yacopini Motors realizó la experiencia Chevrolet 360 2025, un evento que reunió a clientes, prensa e invitados especiales para conocer los nuevos Onix, Tracker y el flamante Spark EUV, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca en el país.

Con el lema “Una vuelta completa por los nuevos lanzamientos de la marca en Argentina”, Yacopini Motors —ubicado en Av. San Martín Sur al 600, Godoy Cruz— mostró lo más reciente de la automotriz: su gama de compactos y SUV, junto con un anticipo del futuro de la movilidad sustentable.

Novedades en Yacopini

Adrián “Chino” Yacopini, anfitrión del evento, destacó:

“La idea fue mostrar el contraste entre lo clásico y lo nuevo: autos de colección junto a los últimos lanzamientos de Chevrolet. Hoy presentamos el Spark 100% eléctrico, además del nuevo Onix y la Tracker, modelos icónicos de la marca. También recibimos la Silverado y la Trailblazer, y hacia fin de año llegará otra novedad eléctrica: una SUV compacta que ya es un éxito en países vecinos”.

Sobre el contexto del mercado, agregó:

“Estamos viendo un consumo muy alto en la Argentina, gracias al financiamiento y a las tasas de interés. Hay mucha competencia, pero Chevrolet siempre estuvo entre las marcas líderes y confiamos en que nos irá bien con nuestros clientes”.

En relación al Spark, que fue el centro de la presentación, subrayó:

“Ofrece casi 360 kilómetros de autonomía, gran aceleración y un ahorro mensual importante frente a un vehículo a combustión (alrededor del 80%). Es un auto urbano, compacto, seguro y con muy buen despeje, ideal para el día a día”.

Finalmente, valoró el vínculo con el público mendocino:

“Chevrolet despierta pasiones. En Mendoza tenemos un excelente market share desde hace más de 20 años y eso se nota en cada evento: familias enteras que transmiten la fidelidad a la marca de generación en generación”.

Restyling de dos clásicos

El Onix mantiene el motor 1.0 turbo de 116 CV, disponible con caja manual o automática, y ofrece mejoras en el interior: nuevo tablero digital, pantallas de hasta 11” y mayor conectividad. En materia de seguridad, cuenta con seis airbags de serie.

Por su parte, el Tracker 2025 conserva el motor 1.2 turbo de 132 CV y eleva su equipamiento con sistemas de asistencia a la conducción, techo panorámico y versiones tope de gama como las RS y Premier.

El Spark EUV: el futuro es eléctrico e inicia en Yacopini

El gran protagonista de la jornada fue el Spark EUV, el primer SUV eléctrico de Chevrolet en Argentina. Con un diseño moderno, tecnología de vanguardia y autonomía de hasta 360 km, el modelo promete marcar un antes y un después en la movilidad urbana.

Según la ficha técnica, alcanza una velocidad máxima de 150 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 10 segundos, cifras más que competitivas para su segmento.

Se trata de un vehículo moderno, con proporciones equilibradas y disponible en cinco colores exclusivos. Entre sus detalles se destacan: techo y retrovisores bitono, molduras laterales protectoras, llantas de aleación de 16” con diseño SUV, neumáticos de perfil alto, paragolpes tridimensionales, faros LED y un amplio baúl de 549 litros (916 con asientos traseros abatidos).

El Spark EUV está impulsado por un motor eléctrico de 75 kW (102 CV) con 180 Nm de torque instantáneo, asociado a transmisión automática de una sola velocidad y tracción delantera. El resultado es un auto ágil, silencioso y eficiente.

Sus dimensiones son: 4.003 mm de largo, 1.760 mm de ancho y 1.726 mm de alto, con distancia entre ejes de 2.560 mm. Tiene capacidad para 4 pasajeros y un peso en orden de marcha de 1.700 kg.

Carga en casa: práctica y flexible

Dual Smart Charger: ligero y portátil, permite carga rápida (30% al 80% en 35 minutos con enchufe industrial) o lenta (20% al 100% en 16,5 horas en toma convencional).

Wall Charger: instalado en la pared, con 7 kW de capacidad, asegura una carga del 20% al 100% en hasta 7 horas.

Tecnología, diseño y seguridad

Su estética combina deportividad y modernidad, con faros delanteros LED tipo proyector, parrilla en negro high gloss y llantas de aleación de 16”. En el interior, se destacan los tapizados en ecocuero, una pantalla táctil HD de 10,1” con sistema Chevrolet Infotainment, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, un sistema de audio premium de seis parlantes, tablero digital de 8,8” y asientos delanteros con ajuste eléctrico y manual.

En materia de seguridad, ofrece una de las dotaciones más completas del segmento, con seis airbags (frontales, laterales y de cortina), cámara 360° y sensores de estacionamiento delanteros y traseros, además de ESC, TCS, ABS con EBD y HSA. También incorpora tecnologías avanzadas como alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, alerta y asistencia de cambio de carril, control de velocidad crucero adaptativo y detección de peatones a bajas velocidades.

Con el Spark EUV, Chevrolet inaugura una nueva era en Argentina, ofreciendo un vehículo urbano, sustentable y con un precio base de $36 millones (más gastos).

Precios competitivos y un plan de financiamiento exclusivo

Silvio Faur, gerente de Venta Convencional de Territorio Yacopini, detalló:

“La línea Onix parte desde los $26 millones, la Tracker desde los $31 millones y el Spark eléctrico se lanza con un precio muy competitivo desde los $36 millones. Son valores de lista, a los que se suman los gastos de retiro”.

Sobre las condiciones de compra, añadió:

“Se pueden financiar hasta $15 millones a tasa 0% en un año, o al 4,9% en 18 meses. Y durante este mes de lanzamiento del Spark, ofrecemos la posibilidad de financiar hasta $18 millones del valor del vehículo”.

Faur remarcó además:

“Es un vehículo superador y se nota en la reacción de la gente. Muchos de los que llegaron esta semana al salón ya estaban pre-vendidos”.

Postventa y garantías para los nuevos modelos

Maxi Calle, gerente de Postventa de Yacopini Motors, aseguró:

“Van a tener el servicio de postventa que tienen todos los vehículos de Chevrolet, con la misma calidad de atención y la misma periodicidad: cada 10.000 kilómetros. La diferencia está en que, al tratarse de autos eléctricos, requieren menos repuestos: no tienen filtro de aceite ni muchos de los componentes habituales, por lo que la mayoría de los trabajos son controles y algunos lubricantes”.

Sobre las garantías, explicó:

“Las baterías tienen garantía de 8 años, lo cual despeja una de las mayores dudas de los compradores. Además, el vehículo completo cuenta con garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que se conoce como bumper to bumper”.

Y agregó:

“Los mecánicos que trabajarán con estos vehículos son técnicos especializados. Han realizado cursos específicos en electricidad vehicular y viajaron a fábrica para conocer en detalle el producto”.

Solo en Territorio Yacopini

Rodrigo Benavídez, gerente de Negocio de Postventa Zonal (Cuyo y AMBA), subrayó:

“Esta primera ola de concesionarios que se suman a desarrollar el negocio de vehículos eléctricos es limitada. No aplica a todos: se trata de un grupo seleccionado que hizo la inversión necesaria y cuenta con el expertise para llevar adelante este desafío. Territorio Yacopini es uno de ellos”.

Y concluyó:

“Estamos desarrollando una nueva unidad de negocios, respaldada por General Motors, una marca con trayectoria internacional. Queremos ser los primeros en posicionarnos y en competir con el nuevo mercado de autos eléctricos importados que están llegando al país. Y, sobre todo, darle al cliente la seguridad de contar con un servicio de postventa especializado”.

Un evento que marca tendencia

La experiencia Chevrolet 360 reflejó la apuesta de la marca por reforzar su liderazgo en los segmentos más competitivos del mercado y, al mismo tiempo, dar un paso firme hacia la electromovilidad.

Con la combinación de los nuevos Onix y Tracker, y la llegada del Spark EUV, Territorio Yacopini presentó en la región un abanico completo de opciones: desde los modelos más vendidos, ahora renovados y más seguros, hasta una alternativa 100% eléctrica pensada para quienes miran hacia un futuro sustentable.

El evento fue también un punto de encuentro para los fanáticos de Chevrolet. Hubo suspenso con la develación del Spark, recorridas por cada modelo, charlas con asesores de venta y un ambiente distendido con música y ágape que convirtió la velada en una auténtica fiesta de la comunidad Chevrolet.

La nostalgia también tuvo su lugar: coleccionistas expusieron vehículos históricos, entre ellos un imponente Chevrolet de 1930 con llantas de madera originales, que se robó todas las miradas.