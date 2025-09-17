Viña del Mar se consolida como destino de compras con promociones para mendocinos

La ruta Mendoza–Viña del Mar, a través del Paso Los Libertadores, facilita este intercambio constante de visitantes, que en pocas horas pueden acceder a la costa chilena y disfrutar de uno de sus principales polos turísticos y comerciales.

Cada vez más mendocinos eligen cruzar la cordillera no sólo por la cercanía y la conveniencia de los precios, sino también porque en Chile encuentran experiencias de compra pensadas especialmente para ellos.

En ese contexto, Mall Marina reactivó su campaña Passport, que busca seguir impulsando el turismo regional y potenciar el comercio local. Gracias a esta iniciativa, más de 30 marcas ofrecen beneficios especiales en rubros muy valorados por los visitantes mendocinos, como moda, calzado, accesorios y belleza.

Para acceder, los turistas solo deben presentar su DNI o pasaporte al momento de la compra, lo que les permite disfrutar de descuentos y otros beneficios en tiendas como Oakley, Merrell, Natura, Studio F, Privilege, Cat, Bath & Body Works, Victoria’s Secret y Parfois, entre muchas otras.

«Como Mall Marina, centro comercial ubicado en una de las ciudades más turísticas de Chile, llevamos alrededor de 7 años fomentando la relación con nuestros visitantes extranjeros –principalmente argentinos– a través de nuestro programa Passport, el cual activamos cada año durante la temporada de mayor afluencia de turistas del otro lado de la cordillera, fenómeno que se ha extendido durante el último tiempo», explicó la gerenta de marketing de Grupo Marina, Carla Ratto.

La ejecutiva agrega que «la intención es entregar descuentos y beneficios exclusivos en marcas de reconocimiento mundial, sumado a una experiencia de compra diferenciadora en una ciudad que permite ir de la playa a las compras. Parte de esta experiencia es el bus turístico eléctrico que mantenemos en conjunto con el Municipio de Viña y Pullman, dentro de cuyo circuito Mall Marina es una de las paradas más atractivas».

De esta forma, Viña del Mar se consolida como un punto estratégico para los mendocinos que buscan combinar compras con una experiencia integral en uno de los principales destinos turísticos de la región.