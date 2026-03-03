Verano 2026 Mendoza: más turistas, mayor impacto económico y una temporada impulsada por el enoturismo y festivales

Mendoza volvió a consolidarse como uno de los destinos turísticos más elegidos del país en el Verano 2026, en un contexto nacional donde viajaron 30,7 millones de turistas y se generó un impacto económico cercano a los 11 billones de pesos, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En este escenario, el turismo en Mendoza durante el verano 2026 mostró indicadores sólidos en ocupación, estadía promedio y gasto diario, posicionando a la provincia como uno de los polos turísticos más dinámicos del interior argentino.

Ocupación hotelera en Mendoza verano 2026: 59% promedio y estadías más largas

Durante la temporada estival, Mendoza registró una ocupación hotelera y para-hotelera promedio del 59%, con una estadía media de 4,7 noches (5,7 días), superando el promedio nacional, que se ubicó en 3,65 noches.

El gasto diario estimado fue de $92.500 por persona, en línea con un perfil de visitante que priorizó experiencias de alto valor agregado como:

Enoturismo en bodegas de Luján de Cuyo y Maipú

Gastronomía de autor y cocina regional

Excursiones de montaña y turismo aventura

Festivales, sunsets y eventos culturales

Solo en enero ingresaron 312.000 turistas, que generaron un impacto económico de $137.475 millones, una inyección significativa para hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios turísticos.

Turismo en Mendoza: enoturismo, naturaleza y eventos como motor de la temporada

La temporada de verano 2026 en Mendoza reflejó una tendencia nacional: viajes más breves, decisiones de último momento y consumo selectivo, pero enfocado en experiencias diferenciales.

En este sentido, destinos como:

San Rafael

Luján de Cuyo

Maipú

Godoy Cruz

Las Heras

desplegaron una intensa agenda de festivales, propuestas gastronómicas, actividades al aire libre y celebraciones de Carnaval, que funcionaron como picos de ocupación y activadores concretos del viaje.

En la capital, Ciudad de Mendoza reforzó su perfil urbano con recorridos turísticos, experiencias culturales y actividades en el piedemonte, incluyendo circuitos en la Reserva Divisadero Largo, uno de los espacios naturales más elegidos del verano.

Mendoza, destino tendencia 2026: reconocimiento internacional y posicionamiento global

Un dato clave para el posicionamiento turístico de Mendoza en 2026 fue su inclusión entre los diez destinos tendencia para viajar este año por Lonely Planet.

Este reconocimiento internacional fortaleció la imagen de la provincia como destino integral que combina:

Vinos de prestigio mundial

Paisajes cordilleranos

Gastronomía de excelencia

Aventura y naturaleza

Cultura y grandes eventos

La combinación de estadía prolongada y alto consumo en experiencias explicó buena parte del dinamismo económico del verano, diferenciando a Mendoza dentro del mapa turístico nacional.

Cambio en el perfil del turista: menos días, más experiencia

A nivel país, la estadía promedio bajó a 3,65 noches (12% menos que en 2023 y 21% menos que en 2022). Sin embargo, Mendoza logró sostener un promedio superior, lo que refleja su capacidad para retener al visitante a través de una oferta diversificada y de calidad.

El comportamiento del turista 2026 mostró:

Decisiones de viaje con poca anticipación

Preferencia por escapadas de cuatro días

Consumo enfocado en experiencias (bodegas, excursiones, gastronomía)

Mayor sensibilidad al precio, pero sin resignar calidad

En este contexto, Mendoza capitalizó la tendencia gracias a su propuesta integral y a una agenda que combinó eventos + cultura + deporte + vino, fórmula que a nivel nacional fue la más efectiva para sostener el movimiento turístico.

Balance del verano 2026 en Mendoza: impacto económico y proyección

Con más de 312.000 turistas solo en enero, una ocupación promedio del 59% y un gasto diario cercano a los $92.500, el balance del verano 2026 en Mendoza fue positivo y reafirma el rol estratégico del turismo como motor económico provincial.

En un escenario nacional desafiante, Mendoza logró:

Sostener flujo constante de visitantes

Generar fuerte derrame en economías locales

Potenciar el enoturismo como diferencial competitivo

Consolidar su marca destino a nivel internacional

De cara al resto de 2026, la provincia se posiciona con expectativas favorables, apoyada en su calendario de eventos, la temporada de Vendimia y su consolidación como uno de los destinos más completos y elegidos de Argentina.