Universo Vigil lanza la campaña: «Día de las Infancias: Tu ayuda es un regalo que transforma»

El objetivo es recolectar 180 juguetes destinados a niñas y niños de dos escuelas urbano-rurales de la provincia de Mendoza. Los puntos de recepción son: Chachingo (en Avenida Arístides Villanueva) y BUR22 (en Palmares).

Universo Vigil, a través de su área de Triple Impacto (Comunidad), y la Fundación Chachingo, lanzan la campaña solidaria «Día de las Infancias: Tu ayuda es un regalo que transforma», con el objetivo de recolectar 180 juguetes destinados a niñas y niños de dos escuelas urbano-rurales de la provincia de Mendoza.

Esta acción, que ya lleva nueve ediciones, propone una jornada especial para celebrar junto a 180 infancias de la comunidad de Maipú, fomentando el juego, la inclusión y la participación comunitaria como pilares fundamentales del desarrollo social. La campaña se extenderá hasta el 20 de agosto de 2025.

«Cada regalo, cada gesto de cariño, es una oportunidad para que una infancia sea más feliz»,

afirma María Sance, directora de Triple Impacto de Universo Vigil. «Invitamos a toda la comunidad a sumarse para que este día tan especial llegue a más niños y niñas con alegría».

¿Cómo colaborar?

La campaña contempla dos formas de participación solidaria:

1. Donación de juguetes

Nuevos o usados en excelente estado.

Puntos de recepción: sucursales de Chachingo (Aristides Villanueva) y BUR22 (Palmares Open Mall)

2. Donaciones monetarias

Doná el valor de un Kit Sonrisas ($15.000) o el monto que elijas, a través de la cuenta de la Fundación Chachingo

Links de pago:

1 KIT SONRISAS $15.000: https://mpago.la/2sPSZLo

2 KIT SONRISAS – $30.000: https://mpago.la/1Xz3NFG

3 KIT SONRISAS – $45.000: https://mpago.la/1WiKUoE

4 KIT SONRISAS – $60.000: https://mpago.la/1cweb3k

Alias de cuenta: fundachachingo.mp

Las tiendas cuentan con espacios exclusivos de recolección y códigos QR para facilitar las donaciones digitales.

El festejo

El Día de las Infancias culmina con una jornada muy especial en la escuela, donde los colaboradores de Universo Vigil participan de manera activa, llevando personalmente los regalos y compartiendo un momento único con la comunidad. Junto a los niños y niñas, se realizan juegos, actividades recreativas, música y un desayuno compartido, organizado íntegramente por el equipo de la empresa. Es un encuentro cargado de emoción, que no solo busca celebrar, sino también fortalecer los lazos humanos y reafirmar el compromiso de Universo Vigil con las infancias y su entorno.

Sobre Triple Impacto y Fundación Chachingo

Triple Impacto es el área de comunidad de Universo Vigil que nace en 2017, con la convicción de que el crecimiento de un proyecto también implica el compromiso con el entorno. Desde entonces, impulsa acciones sostenidas vinculadas a la educación, la nutrición y el bienestar social.

Por su parte, la Fundación Chachingo acompaña y potencia estas iniciativas mediante programas enfocados en infancia, salud y desarrollo integral, trabajando junto a escuelas y espacios comunitarios del territorio mendocino.

La campaña «Día de las Infancias», se realiza en conjunto entre: Universo Vigil, Fundación Zaldívar, Allubgraf Servicio Gráficos, Yoga para Crecer y El Mundo del Regalo.