Un nuevo tributo a Pink Floyd llega de la mano de Eclipse con “Antología”

La banda brindará un espectáculo único con su habitual despliegue de imagen, luces y sonido. No te pierdas este viaje que conmemora los 50 años de “Wish you were here”, junto a todos los éxitos de Pink Floyd. Será el sábado 28 de junio a las 21, en el Independencia.

La premiada banda está integrada por Jorge Garín (voz líder), Sebastián Rivas y Edgardo Povez (guitarras), Federico Zuin (bajo), Juan Pablo Bruno (guitarra y coros), Claudio López (teclados y secuencias), Fernando Moncada (batería y secuencias), Gema Cris Miguel, Gabriela Catulo (coros) y Willy Moreno (producción general).

“Estamos ensayando hace un mes, muy emocionados por este disco tremendo, tan triste y melancólico, cuyos temas vamos a tocar del primero al último en sus versiones completas”, anticipa Juan Pablo Bruno. En un show de una hora 45 minutos de duración, Eclipse presentará, además, temas de todas las etapas de Pink Floyd, pasando por The Wall, El lado oscuro de la luna y The division bell, entre otros.

Completa Bruno: “El espectáculo también innovará con una pantalla circular de luces LED y rayos láser, usando las proyecciones y los looks originales de Pink Floyd. Será un show muy completo no solamente en lo musical, sino también desde lo visual”.

La cita es el sábado 28 de junio a las 21, en el Teatro Independencia. Las entradas ya están a la venta en Entradaweb. Producción general: El Buey Producciones.

Acerca de Eclipse

Formada en 1997, Eclipse debutó en el Teatro Quintanilla. Su objetivo era interpretar por única vez la música de Pink Floyd, pero desde entonces no pararon de tocar. En varias ocasiones han llevado la música de los británicos dentro y fuera del país.

En tres ocasiones, han presentado Pink Floyd The Wall en grandes conciertos sinfónicos junto a la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo y la Filarmónica de Mendoza.

Medio siglo de un gran álbum

Wish You Were Here cumple 50 años desde su aparición, en 1975. Se trata de un disco con temas que exponen el desprecio por la sociedad de consumo en general y en particular, a la industria musical.

Esto se puede ver reflejado incluso en el arte de tapa, con una foto en los estudios de Hollywood en la que una persona -al darle la mano a otra- se prendía fuego, simbolizando que cuando una banda firmaba un contrato con una compañía discográfica, estaba firmando su propia sentencia.

Gran parte del disco estuvo dedicado a Syd Barrett, uno de los genios fundadores de la banda, quien debió alejarse debido a su consumo problemático de LSD y a una salud mental muy deteriorada.