Uber Eats llegará a Mendoza: la app suma servicio de delivery y amplía su plataforma en Argentina

La plataforma tecnológica Uber anunció la incorporación de su servicio de delivery de comida Uber Eats en Argentina, una expansión que incluirá a Mendoza entre las primeras ciudades donde comenzará a operar. La iniciativa forma parte de una estrategia para integrar movilidad, delivery y membresía dentro de una misma aplicación, ampliando los servicios disponibles para usuarios y comercios locales.

El anuncio se realiza en el marco de los 10 años de Uber en Argentina y contempla un despliegue progresivo del servicio. Si bien Córdoba será la primera ciudad en contar con Uber Eats, la compañía confirmó que Mendoza también formará parte de esta primera etapa de expansión, junto con Rosario y Buenos Aires.

Uber Eats en Mendoza: nueva oportunidad para restaurantes y comercios

La llegada de Uber Eats a Mendoza abre una nueva alternativa para restaurantes, bares y comercios gastronómicos que buscan ampliar su alcance a través del delivery. El servicio permitirá que los usuarios puedan pedir comida desde la misma aplicación que utilizan para viajar, simplificando la experiencia digital y ampliando la oferta de servicios en una sola plataforma.

Desde la compañía destacan que Argentina es uno de los mercados más relevantes para Uber en la región, con millones de usuarios que utilizan la aplicación de movilidad de forma frecuente. Sobre esa base, la empresa busca ahora potenciar su ecosistema digital incorporando el negocio del delivery de comida a domicilio.

Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.

“Argentina es un mercado estratégico para Uber a nivel global. La incorporación de Uber Eats responde a una visión de largo plazo: integrar verticales complementarias dentro de una misma plataforma para ampliar la propuesta de valor y ofrecer una experiencia más simple y completa tanto para usuarios como para comercios”, señaló Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.

Delivery, movilidad y beneficios en una sola aplicación

La expansión del servicio permitirá que los usuarios mendocinos accedan a movilidad, pedidos de comida y beneficios exclusivos dentro de la misma app, un modelo que Uber viene consolidando a nivel internacional.

Uno de los pilares de esta nueva etapa será Uber One, el programa de membresía de la compañía. Los usuarios suscriptos podrán acceder a envíos sin costo adicional, descuentos en la cuota de servicio y beneficios tanto en viajes como en delivery, fortaleciendo la integración entre los distintos servicios de la plataforma.

Apoyo a pymes y comercios de barrio en Mendoza

El desarrollo de Uber Eats en Mendoza también tendrá foco en pequeñas y medianas empresas gastronómicas, que podrán sumarse a la plataforma para ampliar su visibilidad digital y llegar a más clientes. A través de herramientas tecnológicas y acceso a datos de consumo, la compañía busca acompañar la digitalización de restaurantes y comercios de barrio en un contexto de transformación del mercado del delivery.

Con esta expansión, Uber refuerza su apuesta por el mercado argentino y avanza hacia un modelo de plataforma integrada, donde distintos servicios conviven dentro de una misma aplicación para simplificar la experiencia cotidiana de los usuarios y generar nuevas oportunidades de crecimiento para el ecosistema gastronómico y comercial de ciudades como Mendoza.