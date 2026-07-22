Radiografía de los números: un taller con herramientas de gestión para las PyMEs mendocinas

Con una convocatoria que completó la totalidad de los cupos disponibles, Suraci Franquicias dio marcha a su programa intensivo: «Conocé los verdaderos números de tu negocio», una propuesta que nació con el objetivo de erradicar la incertidumbre en los mandos directivos de las PyMEs locales.

El taller, estructurado bajo una modalidad 100% práctica y presencial en las oficinas de la consultora (Edificio Alvear, Luján de Cuyo), ya concretó sus dos primeros encuentros, y se palpita una segunda edición en agosto.

En el contexto económico actual, la toma de decisiones basada únicamente en la intuición de mercado ya no es suficiente. Por ello, este taller invita a los participantes a trabajar de manera directa sobre sus propios datos reales, transformando la información dispersa en un tablero de control estratégico que garantice la rentabilidad y el crecimiento sostenible de sus marcas.

Dos encuentros de alto impacto y aprendizaje práctico

En la primera sesión -El mapa numérico de tu negocio- los participantes lograron estructurar y ordenar sus costos fijos y variables reales, definiendo con exactitud el costo de operación mensual de sus firmas y ordenando la retribución del dueño de forma correcta.

En la segunda sesión -En busca de la rentabilidad- el foco estuvo puesto en la rentabilidad neta de cada operación. Aquí cada asistente elaboró su propio estado de resultados para visualizar si el negocio realmente gana o pierde, y comenzar a entender la verdadera salud económica de su empresa.

Nicolás Suraci, director de la consultora, destacó al respecto: “Ver a los dueños de negocios apropiarse de sus datos reales, entender exactamente dónde pierden rentabilidad y salir de cada sesión con una herramienta lista para aplicar en sus empresas, es el valor real que queríamos aportar”.

Camino al cierre de julio y a la segunda edición

El programa continuará su cronograma intensivo durante lo que resta del mes de julio con dos módulos clave:

La sesión 3, “Tener dinero no significa ganancia”, está orientada a la construcción del flujo de fondos de la empresa proyectado a 90 días, permitiendo detectar y anticipar tensiones de caja antes de que se conviertan en urgencias. En tanto, en el último encuentro, “Integración financiera y plan de acción, se consolidarán costos, resultados y caja en un «semáforo financiero» que combine rentabilidad y liquidez con un plan de acción concreto para los siguientes 30 días.

Debido al gran interés generado, Suraci Franquicias anticipó que ya se encuentran abiertas las inscripciones de la segunda edición del taller, que inicia el próximo miércoles 5 de agosto. Desde la organización, invitan a todos los interesados, dueños de negocios y marcas que deseen profesionalizar su gestión financiera a contactarse para solicitar más información y asegurar tu cupo.

¿Querés saber si este taller es para tu empresa?

Para aquellos interesados en sumarse a la próxima edición o recibir asesoramiento personalizado, Suraci Franquicias ofrece una breve charla gratuita de diagnóstico de 15 minutos para validar la aplicabilidad del programa en su negocio.