Llega «Vino a las Chapas – Edición Amigos»: el festival que redefine el invierno mendocino en Lamadrid

La emblemática bodega de Las Compuertas, Lamadrid, se convierte en el epicentro y host de un encuentro único que fusiona bodegas invitadas, los fuegos de Los Bocheros y el ritmo de Deep Into The Valley.

El invierno mendocino enciende sus motores con una propuesta que promete ser el punto de encuentro definitivo para los amantes del vino, la música y el buen vivir.

El sábado 25 de julio, de 12:00 a 18:00 hs, se llevará a cabo «Vino a las Chapas – Edición Amigos», una feria pensada para celebrar la amistad y el disfrute sin filtros, en un entorno inigualable: la sede de Lamadrid Estate Wines, en Luján de Cuyo.

La propuesta nace con el espíritu de disfrutar sin vueltas, con ritmo y mucha energía. El evento reunirá a una cuidada selección de bodegas invitadas, vecinas de la zona que presentarán sus Etiquetas más destacadas. Los asistentes tendrán la oportunidad de recorrer los stands, charlar cara a cara con los hacedores y descubrir la diversidad y potencia del terroir lujanense en una jornada diseñada para el disfrute de principio a fin.

Fuegos con identidad: Sabores de tradición

El maridaje perfecto para los grandes vinos de la tarde estará a cargo de Los Bocheros, el restaurante con mención por Michelin Guide 2025 de la bodega. El equipo de Lucas Olcese, desplegará una propuesta gastronómica identitaria y descontracturada, ideal para acompañar el mediodía al aire libre. Sabores auténticos, el magnetismo de los fuegos y el mejor producto local serán los protagonistas de una experiencia culinaria pensada para comer con las manos y brindar con amigos.

Beats en Las Compuertas: El pulso de la tarde

La atmósfera sonora será, sin dudas, otro de los platos fuertes del festival. El line-up musical estará en manos de Deep Into The Valley, el prestigioso ciclo mendocino que ha sabido fusionar a la perfección paisajes imponentes, vino y música electrónica de vanguardia. Con sus característicos beats profundos, elegantes y orgánicos, musicalizarán la tarde asegurando el ritmo perfecto mientras el sol cae entre los viñedos históricos.

Sobre The Malbec Post

Nacido en el corazón de la vitivinicultura, The Malbec Post es una plataforma de contenidos que redefine la comunicación del sector a través de narrativas estéticas, crónicas de terroir y tendencias de la industria. Más allá de su propuesta editorial, el medio se consolida como un dinamizador del consumo joven mediante la creación de experiencias propias; un claro ejemplo es Vino a las Chapas, su ciclo insignia que rompe con los esquemas tradicionales de las ferias para acercar las etiquetas más innovadoras a nuevos consumidores en atmósferas descontracturadas, interactivas y sustentables.

Sobre Lamadrid Estate Wines

La historia de la bodega es un relato de resiliencia, sueños y profunda gratitud. En 1959, en una Cuba convulsionada, Matilde Lamadrid tomó la difícil decisión de enviar a su hijo Guillermo García Lamadrid a los Estados Unidos para protegerlo. Con solo once años, él dejó su único hogar con apenas unas pertenencias y su pasaporte. El tiempo y el temple ganado lo llevaron a reencontrarse con su familia en Puerto Rico y a forjar una vida llena de oportunidades. En 2004, persiguiendo aquellos anhelos que nacieron en su Cuba natal, Guillermo inició este proyecto en Argentina abriendo las puertas a la vitivinicultura desde Agrelo, Luján de Cuyo, la cuna del prestigioso Malbec.

Así, una de las regiones más antiguas del país se convirtió en el terroir de Lamadrid Estate Wines. “Lamadrid rinde homenaje a mi madre, la mujer que me abrió la puerta para darme la oportunidad de vivir y desplegar mis alas para disfrutar de la magia de la vida. No hay gloria sin sacrificio. Mi eterno agradecimiento”, expresa su fundador, Guillermo García Lamadrid.

Las marcas amigas

En esta edición tan especial con foco en la amistad, marcas como Volf e Hiperceramico, se suman para intensificar las experiencias de la feria disruptiva por naturaleza.

Detalles del Evento:

Fecha: sábado 25 de julio de 2026.

Horario: De 12:00 a 17:30 hs.

Lugar: Lamadrid Estate Wines (Roque Sáenz Peña 8450, Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza).

La Propuesta: Feria de vinos de bodegas seleccionadas, gastronomía de Los Bocheros y live set de Deep Into The Valley.

Entradas e Informes:

Las entradas son estrictamente limitadas para garantizar la comodidad de la experiencia y ya se pueden adquirir de forma anticipada a través de nuestra plataforma propia del evento: https://tickets.fork.ar/ o por WhatsApp al: +54 9 261 568 8507

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