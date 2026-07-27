Más de 15 mil personas disfrutaron de la primera edición de

LaChoco Fest en Mendoza

Con entrada libre y gratuita, el encuentro se convirtió en el atractivo del fin de semana, impulsando el talento y la innovación de productores y emprendedores gastronómicos.

Con una convocatoria que superó las 15 mil personas, LaChoco Fest cerró con un balance positivo su primera edición en Mendoza. Durante el 25 y 26 de julio, la Báscula en la Nave Cultural se transformó en el punto de encuentro para amantes del chocolate.

Familias y turistas que disfrutaron de una propuesta con entrada libre y gratuita, pensada para celebrar la creatividad y el talento de los productores locales y nacionales.

Organizada por JUMP Agencia, productora especializada en eventos gastronómicos y experiencias masivas, LaChoco Fest primera edición contó con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y logró convocar a un público diverso, dispuesto a conocer los secretos de la industria del chocolate.

Más de 50 marcas, masterclass y un paseo para disfrutar en familia

La Báscula en la Nave Cultural fue el epicentro del encuentro, que tuvo distintos atractivos para descubrir durante las dos jornadas.

El recorrido principal por los stand de venta con marcas y emprendedores, el público se encontró con productos innovadores, que despertaron curiosidad y sorprendieron por su originalidad. Entre ellas se destacaron chocolates con lavanda, Malbec, ají merkén y frutos secos, además de variedades con notas especiadas y combinaciones poco tradicionales que demostraron la permanente innovación del sector.

“La respuesta del público superó todas nuestras expectativas. Más de 15 mil personas recorrieron LaChoco Fest durante el fin de semana, acompañando a los emprendedores, participando de las masterclasses y disfrutando de una experiencia pensada para toda la familia. Ver a los expositores vender, generar nuevos clientes y terminar el evento con una enorme satisfacción es el mayor indicador de que cumplimos nuestro objetivo. Hoy ya estamos proyectando, junto a los productores, la próxima edición para seguir posicionando a Mendoza como un referente del chocolate artesanal”, comentó Sol Ortiz, directora de JUMP Agencia y organizadora de LaChoco Fest.

Una competencia llena de sabor

Uno de los grandes atractivos fue la primera edición de la Copa LaChoco Fest 2026, que reunió a destacados chocolateros y pasteleros en una competencia donde la calidad, la innovación y el sabor fueron protagonistas.

Del desafío participaron seis marcas y chocolateros, cuyo primer puesto fue para Lucas Tejada, de Mis Ángeles (San Martín), quien se consagró como ganador de la competencia. El segundo lugar quedó en manos de Andrea López, de Cioccolato (Neuquén), con una original tableta de café, cardamomo y almendras, distinguida como la Mejor Tableta. En tanto, el tercer puesto fue para Lourdes Castro, de Oriente Occidente (Ciudad de Mendoza), quien obtuvo el reconocimiento a la Mejor Trufa con una creación de Earl Grey y matcha.

La propuesta reunió a decenas de emprendedores, chocolaterías, pastelerías y productores de distintos puntos de la provincia, consolidándose como un espacio para impulsar el desarrollo del sector, promover nuevos sabores y acercar al público una experiencia gastronómica diferente.

Tras la gran respuesta del público y el éxito de esta primera edición, LaChoco Fest comienza a proyectarse como un nuevo evento de referencia dentro del calendario gastronómico y turístico de Mendoza.