Presentan un proyecto de ley para crear el Roaming Nacional de Emergencia

La iniciativa propone que, ante incendios, temporales, accidentes o fallas masivas de infraestructura, los usuarios puedan conectarse de manera automática y gratuita a la red de cualquier empresa de telefonía móvil disponible. El objetivo es asegurar las comunicaciones en momentos donde cada segundo puede ser determinante.

En un contexto donde los fenómenos climáticos extremos y las emergencias son cada vez más frecuentes, fue presentado un proyecto de ley que busca crear el Sistema de Roaming Nacional de Emergencia (RNE), un mecanismo que permitiría a los usuarios de telefonía móvil mantener la conectividad incluso cuando la red de su operador se encuentre fuera de servicio.

La iniciativa fue impulsada por el Licenciado Manuel Verdaguer, titular de Fábrica de Prevención, y plantea que, frente a una declaración oficial de emergencia o una caída crítica de la infraestructura de una compañía telefónica, los usuarios puedan utilizar sin costo adicional la red de cualquier otro operador que continúe funcionando en la zona afectada.

Actualmente, cuando una empresa de telefonía pierde cobertura debido a incendios, tormentas severas, inundaciones u otros eventos, sus clientes quedan completamente incomunicados, aun cuando existan redes de otros prestadores operando normalmente. El proyecto busca eliminar esa limitación técnica para fortalecer la seguridad pública y facilitar las tareas de rescate.

«La conectividad en situaciones de crisis no es un servicio comercial; es una herramienta de rescate que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte», sostuvo Verdaguer al presentar la propuesta. En ese sentido, remarcó que ninguna persona debería quedar sin posibilidad de pedir ayuda o informar que se encuentra a salvo únicamente porque su operador perdió cobertura.

Los principales ejes del proyecto de Roaming Nacional de Emergencia

La iniciativa establece una serie de mecanismos destinados a garantizar el acceso inmediato a las comunicaciones durante situaciones críticas:

Roaming gratuito: los usuarios podrán utilizar la red de otra empresa sin pagar cargos adicionales.

los usuarios podrán utilizar la red de otra empresa sin pagar cargos adicionales. Activación automática: el sistema se pondrá en funcionamiento mediante una declaración oficial de emergencia o cuando un operador registre la caída de más del 50% de sus radiobases durante más de dos horas en una zona determinada.

el sistema se pondrá en funcionamiento mediante una declaración oficial de emergencia o cuando un operador registre la caída de más del 50% de sus radiobases durante más de dos horas en una zona determinada. Prioridad para emergencias: las redes darán prioridad a las llamadas hacia bomberos, policía, Defensa Civil y demás organismos de emergencia, además de permitir el envío de alertas oficiales. Para evitar la saturación, podrán limitarse temporalmente servicios de alto consumo de datos como el streaming.

las redes darán prioridad a las llamadas hacia bomberos, policía, Defensa Civil y demás organismos de emergencia, además de permitir el envío de alertas oficiales. Para evitar la saturación, podrán limitarse temporalmente servicios de alto consumo de datos como el streaming. Compensación entre operadoras: el tráfico generado será compensado entre las empresas a costo técnico regulado, utilizando, solo en casos excepcionales, recursos del Servicio Universal, evitando un impacto significativo sobre las finanzas públicas.

Un plazo de 90 días para la adecuación técnica

El proyecto contempla que, una vez reglamentada la ley, las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones móviles dispondrán de 90 días para realizar las adecuaciones técnicas, pruebas e interconexiones necesarias que permitan la implementación del sistema.

La propuesta comenzará a ser analizada en las próximas semanas por las comisiones parlamentarias, donde buscará consenso entre las distintas fuerzas políticas debido a su impacto directo sobre la seguridad de la población.

Prepararse antes de la emergencia

Desde Fábrica de Prevención consideran que el avance del cambio climático y el aumento de los eventos extremos obligan a repensar la infraestructura crítica del país.

Al respecto, Verdaguer señaló que la legislación debe anticiparse a las emergencias y no limitarse a reaccionar cuando estas ya ocurrieron. En ese marco, sostuvo que la coordinación entre el Estado y el sector privado resulta clave para desarrollar planes de contingencia robustos y sistemas de alerta temprana que reduzcan el impacto de futuras crisis sobre la población.