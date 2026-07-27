Nites Travel Lab: más de 30 proveedores y 6 especialistas se reúnen en Mendoza para potenciar a las agencias de turismo

El próximo miércoles 19 de agosto, el Hotel Hilton Mendoza será el escenario de un encuentro estratégico impulsado por Nites. Con la participación de más de 30 proveedores internacionales, el evento combinará IA, análisis del nuevo consumidor y el valor del criterio humano para acelerar el negocio de las agencias de viajes.

La industria turística atraviesa una de las transformaciones más profundas de su historia reciente. La irrupción de la inteligencia artificial, la aceleración tecnológica y la evolución en el comportamiento de los viajeros están redefiniendo las reglas del juego. En este nuevo escenario, la tecnología dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en una herramienta indispensable.

Sabiendo que las personas son la constante exacta detrás del viaje nace Nites Travel Lab: un espacio de encuentro y formación con foco en la innovación y generación de negocios, que busca consolidarse como el socio estratégico que apalanca el crecimiento de las agencias de viajes.

La primera edición de este encuentro se realizará el miércoles 19 de agosto, de 9 a 16, en el Hotel Hilton Mendoza, y reunirá a más de 30 proveedores nacionales e internacionales entre cadenas hoteleras, destinos turísticos, aerolíneas, compañías de cruceros y empresas especializadas del sector.

Más que una feria tradicional, un verdadero acelerador del negocio de la agencia

La iniciativa responde a una realidad determinante: el viajero cambió y exige una propuesta de valor especializada, un criterio profesional riguroso y un acompañamiento humano incondicional. Con esa visión, Nites impulsa este encuentro que combina networking, actualización profesional y contenido estratégico de alto impacto para ayudar a las agencias a vender más y mejor.

Durante la jornada se desarrollará un programa de Travel Talks, donde especialistas abordarán las principales tendencias que transforman la industria: inteligencia artificial aplicada, herramientas financieras avanzadas y análisis del nuevo consumidor.

El evento contará además con capacitaciones de producto a cargo de referentes del sector, incluyendo una presentación sobre la industria de cruceros junto a Organfur, una exposición sobre el destino Perú de la mano de PromPerú y una presentación especial de Disney Destinations (sujeta a confirmación).

Una visión para el futuro del turismo

Este laboratorio representa una decisión estratégica que refleja la madurez de sus dos décadas de trayectoria en el mercado. Marcelo Lucero, presidente de Nites, destaca: “Hace más de 20 años elegimos crecer junto a las agencias de viajes, el corazón de nuestro negocio y el principal motor de nuestra evolución. Nites Travel Lab es la muestra de ese compromiso: un espacio para compartir conocimiento, generar oportunidades reales y seguir construyendo relaciones de confianza que trasciendan la operación diaria”.

Por su parte, Martín Cornejo, CEO de Nites, agrega: “El turismo está atravesando una transformación profunda y lideramos esa evolución junto a nuestros clientes. Nites Travel Lab expresa nuestra visión de futuro: un espacio donde la capacitación, la tecnología y la colaboración se convierten en oportunidades concretas de crecimiento para las agencias. Porque el futuro del turismo no se espera: se construye de forma conjunta”.

Por último, para Ángeles Antúnez, gerente de Comercial, Marketing y Producto de Nites, el verdadero valor radica en lo que es irremplazable: “Durante muchos años, el diferencial fue el acceso a la información; hoy está al alcance de todos. Lo que realmente genera valor y no puede ser replicado por ningún algoritmo es la ciencia del criterio humano: saber interpretar los datos, transformarlos en experiencias y acompañar al cliente antes, durante y después de cada viaje”.

Y concluye: “Nites Travel Lab nace de escuchar a las agencias. Entendimos que hoy necesitan mucho más que un proveedor; somos el socio estratégico que las acompaña con herramientas, innovación y rentabilidad”.

Nites Travel Lab representa la primera de una serie de iniciativas que la compañía desarrollará para seguir fortaleciendo el ecosistema turístico, reafirmando el compromiso construido durante más de dos décadas junto a las agencias de viajes, apostando a una industria colaborativa, innovadora y decidida a ganar.

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