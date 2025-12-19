Tecnología, emprendedorismo y alimentación: el menú para liderar el negocio de robots de cocina

THAR S.A, distribuidora del robot de cocina Thermomix, eligió Planta Uno para inaugurar su primer espacio en la región de Cuyo. En los locales 4 y 5 del paseo de compras, con ingreso por Ceretti 244, Godoy Cruz; el nuevo local cuenta con una cocina completa para organizar talleres o eventos de gastronomía, un espacio de showroom de productos y un sector para el funcionamiento de su centro de capacitación de emprendedores para la venta directa. La obra, el equipamiento tecnológico y la ambientación de los 60 m2 demandó una inversión de USD 75.000.

«Ya contamos con 1000 usuarios mendocinos que se anticiparon a nuestra llegada y nos eligieron para mejorar la calidad de vida de sus hogares. En Mendoza buscamos ampliar la comunidad de usuarios y duplicar en los próximos 9 meses, los actuales 48 agentes de venta que tienen la misión de llevar nuestro robot a las distintas ciudades de la provincia. Buscamos instalar la idea de que incorporar un robot de cocina no sólo es una ventaja tecnológica para acortar los tiempos de dedicación en la cocina; sino también un salto en la calidad de alimentación de las familias que empiezan a comer más sano y natural gracias a las recetas que están incluidas en el robot», aclaró Beatriz Macaya, CEO de la distribuidora de Thermomix en Argentina y Uruguay.

Origen de Thermomix, el primer robot de cocina de la historia

Creado hace más de 50 años por la empresa alemana Vorwerk, Thermomix es el robot de cocina presente en más de 70 países y el más vendido del mundo. Llegó oficialmente a la Argentina en 2017 de la mano de la emprendedora Beatriz Macaya, considerada una de las pioneras en desarrollar un rubro inexistente 10 años atrás: el segmento de artefactos inteligentes para el hogar. En poco más de 8 años, Macaya armó una red de 10 locales ubicados en ciudades estratégicas y capacitó a más de 1200 agentes de venta; hoy distribuidos desde Salta hasta Tierra del Fuego. Por estos resultados y una exitosa penetración en el mercado, Argentina fue distinguido por segundo año consecutivo (2023 y 2024) como el «Mercado del año» a nivel mundial, liderando el crecimiento en ventas entre todos los distribuidores del mundo.

​Todos los componentes del robot de cocina Thermomix.

En 2025, la distribuidora de Thermomix en Argentina cerrará con un 35 por ciento de crecimiento en ventas respecto al año anterior. El lanzamiento durante el segundo semestre de este año del robot TM7, el último modelo de la marca, generó nuevos récords de venta.

TM7 tiene un valor de $3.400.000 al contado. Existen más de media docena de planes de financiación de tarjetas y bancos en cuotas con y sin interés para adquirirlo. Además, Thermomix tiene un plan de 6 ventas para adquirir sin costo el robot si se realizan en un período de 3 meses.

¿Cómo funciona un robot de cocina?

Al igual que sus antecesores, la TM7 depende de 3 funciones programables para elaborar una amplia variedad de alimentos, tragos, postres, emulsiones, etc:

el tiempo,

la temperatura

la velocidad de rotación de las cuchillas del vaso contenedor.

Un robusto software ayuda a programar y automatizar con inteligencia estas 3 funciones para conseguir resultados asombrosos en menos tiempo. Por otra parte, la conexión a Internet, le permite al robot acceder a actualizaciones del sistema optimizando una funcionalidad o sumando una nueva.

Cookidoo: lo que convierte a Thermomix en líder dentro de su categoría

Cookidoo es una plataforma creada por Vorwerk (dueña de la marca Thermomix) para facilitar la vida de quien asume el desafío de cocinar en el hogar con un robot de cocina. Contiene más de 100.000 recetas para elegir. Cada usuario puede acceder a Cookidoo tanto desde la pantalla del robot como desde una aplicación móvil (disponible en Android o IOS) y definir un perfil con gustos, intereses y preferencias para luego encontrar que Cookidoo registra todas las opciones y le devuelve ideas prácticas, sugerencias, propuestas y soluciones a medida de sus intereses.

​Fachada del local de Thermomix en Planta Uno.

Cookidoo es definida como el «alma inteligente» que genera el valor agregado a las funciones mecánicas de Thermomix. Se encarga de registrar toda la actividad de los usuarios para luego procesar toda la información y devolver, con asistencia de la inteligencia artificial, propuestas e ideas que facilitan la cocina de todos los días como:

ayudar a diseñar un plan de comidas en formato de menús semanales tomando en cuenta los gustos y preferencias del usuario.

proponer comidas que al usuario no conoce pero que le podrían gustar de acuerdo al registro de comidas que suele seleccionar.

sugerir platos para seguir una dieta determinada.

limitar todos los platos a propuestas de comidas sanas.

seleccionar recetas de platos de 15 minutos de preparación para salir del apuro.

buscar propuestas de recetas de Argentina u otro país que el usuario quiera.

identificar las recetas más elegidas por los usuarios en todo el mundo.

acceder al ránking de los platos mejores puntuados por los usuarios.

enlistar las compras de los alimentos necesarios para cocinar las recetas seleccionadas previamente.

Esta plataforma ya se convirtió en el diferencial más grande de Thermomix respecto al resto de sus competidores.

Oferta laboral

En contexto de la apertura de Mendoza y con un equipo de 48 agentes de venta activos en la provincia. Thermomix anunció el lanzamiento de una oferta laboral para reclutar y capacitar a nuevos agentes y expandir fronteras. La firma se propone capacitar hasta 70 nuevos emprendedores o agentes independientes hasta fines de marzo de 2026 para luego renovar y cerrar el año próximo triplicando la fuerza de ventas actual y así ir cubriendo la las provincias de San Juan y Mendoza. Para alcanzar este objetivo se reactivarán las búsquedas varias veces durante el año y se desarrollarán capacitaciones tanto online como presenciales. Desde la empresa aclaran que para ser agente de ventas de Thermomix no hace falta tener estudios académicos ni tampoco una carrera profesional.

«Existen varios casos de personas con habilidades sociales y un espíritu emprendedor, muy capaces de alcanzar un nivel de ingresos que les transforma la vida. Tenemos agentes de todo tipo y condición social en la Argentina, desde gente joven hasta personas en la tercera edad, desde trabajadores independientes a asalariados que se suman interesados a la oportunidad de generar ingresos atados a ventas. Depende mucho del empeño de cada uno, el compromiso y la constancia«, aclara Beatriz Macaya.

El rol de agente es clave para el desempeño de la marca, dado que el robot no se comercializa en supermercados o tiendas de electrodomésticos sino a través de la venta directa. Construir vínculos, agendar una cita, realizar una demostración del robot y brindar un asesoramiento personalizado son responsabilidades básicas que desarrollará cada agente para formar su propia cartera de clientes.Thermomix invita a los Interesados en conocer más detalles sobre oferta de empleo a escribir a localmendoza@tharsa.com.ar

¿Quiénes se anticiparon a la llegada de Thermomix en Mendoza?

Thermomix calcula que ya existen 1000 usuarios del robot en Mendoza. Son clientes registrados en el sistema de la compañía que adquirieron el robot en locales de Córdoba o Buenos Aires y que presentaron DNI con dirección en distintas localidades de Mendoza.

Si bien el robot de cocina está ideado para uso particular y principalmente en hogares, también es el favorito de los cocineros más exigentes. En Mendoza, los reconocidos chefs como Nacho Molina, Romina Terranova, María Urrutigoyti, Ivan Azar (chef de Chachingo con una estrella Michelin), entre otros, usan Thermomix en sus cocinas hace años como una herramienta para elaborar todo tipo de bebidas, salsas, emulsiones, masas, platos, postres y un sinnúmero de comidas.