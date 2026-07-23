La delegación mendocina Shadowfox está en México para representar a Argentina en una competencia internacional de robótica

Los estudiantes del Instituto Tomás Alva Edison arribaron este lunes a México para participar del FIRST Tech Challenge Premier Event, uno de los encuentros de robótica educativa más importantes de América. La competencia se desarrollará del 21 al 29 de julio y reunirá a equipos de distintos países.

La delegación mendocina Shadowfox, del Instituto Tomás Alva Edison, ya se encuentra en México para comenzar su participación en el FIRST Tech Challenge Premier Event, una de las competencias internacionales de robótica educativa más importantes del continente. Los estudiantes arribaron este lunes al país anfitrión y ya forman parte de las actividades previas al certamen, que se desarrollará entre el 21 y el 29 de julio.

Argentina estará representada por el equipo mendocino luego de su destacada actuación en Probot 2026, donde obtuvo el segundo lugar y logró la clasificación al Premier Event. De esta manera, Shadowfox continúa escribiendo una nueva página en la historia de la robótica educativa de Mendoza y del Instituto Tomás Alva Edison.

La participación de Shadowfox continúa una historia de logros para el Instituto Tomás Alva Edison. En mayo pasado, el equipo Cóndor, campeón de Probot 2026, representó a la Argentina en el FIRST Championship disputado en Houston, Estados Unidos, considerado el mundial de la robótica educativa. Ahora será el turno del segundo clasificado, que buscará dejar nuevamente en lo más alto el nombre del país y de Mendoza.

Durante el FIRST Tech Challenge Premier Event, los estudiantes competirán junto a equipos de distintos países con robots diseñados, construidos y programados por ellos mismos. Además de los desafíos técnicos, el encuentro promueve el intercambio cultural, el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades vinculadas a la innovación, la ingeniería y la resolución de problemas.

“El equipo Shadowfox apuesta a llevar la innovación y la robótica educativa mendocina cada vez más lejos. Hoy tiene una nueva meta: destacarse en el Premier Event de México, un espacio internacional donde jóvenes talentos comparten proyectos, tecnología e ideas capaces de transformar el futuro” manifestó Graciela Bertancud, directora de la institución.

Cada competencia representa mucho más que un viaje. Es una oportunidad para que los estudiantes desarrollen habilidades reales, potencien su creatividad, trabajen en equipo y demuestren el talento argentino en escenarios internacionales. La experiencia también fortalece competencias fundamentales para la economía del conocimiento, como el pensamiento crítico, el liderazgo y la capacidad de innovar.

Con la presencia de Shadowfox en México, el Instituto Tomás Alva Edison reafirma su compromiso con una educación orientada a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), formando jóvenes capaces de competir al más alto nivel y de convertirse en protagonistas de los desafíos tecnológicos del futuro.