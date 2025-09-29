Sunset Tierras Altas , un atardecer de vinos, música y paisajes inolvidables

El próximo sábado 4 de octubre, Bodega Tierras Altas se transforma en el escenario perfecto para vivir un atardecer único con música en vivo, gastronomía local y vinos exclusivos entre viñedos.

La magia del atardecer se une al encanto del vino en Sunset Tierras Altas, la experiencia que cada año convoca a los amantes de la música, la buena gastronomía y los paisajes únicos de Mendoza.

Este sábado 4 de octubre, desde las 19 horas, la Bodega Tierras Altas se convertirá en un escenario vibrante para disfrutar:

DJ Javi Montiel en vivo

en vivo Opening show de Juliana Barello y Tony Virga

Vinos exclusivos seleccionados

Gastronomía local con maridajes especiales

Atmósfera musical entre viñedos al caer el sol

Con cupos limitados, esta edición promete una combinación perfecta de sensaciones: paisajes, sabores y sonidos que harán de Sunset Tierras Altas una cita obligada en la agenda cultural de la provincia.

Entradas disponibles en: entradaweb.com

Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

Lugar: Bodega Tierras Altas

Hora: 19:00 hs