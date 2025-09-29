Sunset Tierras Altas , un atardecer de vinos, música y paisajes inolvidables

El próximo sábado 4 de octubre, Bodega Tierras Altas se transforma en el escenario perfecto para vivir un atardecer único con música en vivo, gastronomía local y vinos exclusivos entre viñedos.
La magia del atardecer se une al encanto del vino en Sunset Tierras Altas, la experiencia que cada año convoca a los amantes de la música, la buena gastronomía y los paisajes únicos de Mendoza.
Este sábado 4 de octubre, desde las 19 horas, la Bodega Tierras Altas se convertirá en un escenario vibrante para disfrutar:
- DJ Javi Montiel en vivo
- Opening show de Juliana Barello y Tony Virga
- Vinos exclusivos seleccionados
- Gastronomía local con maridajes especiales
- Atmósfera musical entre viñedos al caer el sol
Con cupos limitados, esta edición promete una combinación perfecta de sensaciones: paisajes, sabores y sonidos que harán de Sunset Tierras Altas una cita obligada en la agenda cultural de la provincia.
Entradas disponibles en: entradaweb.com
Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025
Lugar: Bodega Tierras Altas
Hora: 19:00 hs