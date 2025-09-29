 Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Sunset Tierras Altas , un atardecer de vinos, música y paisajes inolvidables

Por MASSNEGOCIOS el 29 septiembre, 2025

El próximo sábado 4 de octubre, Bodega Tierras Altas se transforma en el escenario perfecto para vivir un atardecer único con música en vivo, gastronomía local y vinos exclusivos entre viñedos.

La magia del atardecer se une al encanto del vino en Sunset Tierras Altas, la experiencia que cada año convoca a los amantes de la música, la buena gastronomía y los paisajes únicos de Mendoza.

Este sábado 4 de octubre, desde las 19 horas, la Bodega Tierras Altas se convertirá en un escenario vibrante para disfrutar:

  • DJ Javi Montiel en vivo
  • Opening show de Juliana Barello y Tony Virga
  • Vinos exclusivos seleccionados
  • Gastronomía local con maridajes especiales
  • Atmósfera musical entre viñedos al caer el sol

Con cupos limitados, esta edición promete una combinación perfecta de sensaciones: paisajes, sabores y sonidos que harán de Sunset Tierras Altas una cita obligada en la agenda cultural de la provincia.

Entradas disponibles en: entradaweb.com

Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025
Lugar: Bodega Tierras Altas
Hora: 19:00 hs

Publicado en Cultura

MASSNEGOCIOS
MASSNEGOCIOS

Más de CulturaMás entradas en Cultura »